Taylor Swift rasprodala tri koncerta u Beču što nikome do sada nije uspjelo

Veliki koncerti Taylor Swift u Beču samo što nisu krenuli. Taylor će nastupati na stadionu Ernst Happel tri dana zaredom – 8., 9. i 10. augusta, čime će postati prva muzička zvijezda koja je na ovom stadionu održala tri uzastopna koncerta.

Ulaznice rasprodane u rekordnom roku

Prvotno je bio planiran samo jedan koncert, ali su zbog velikog interesa fanova dodana još dva datuma. Prema podacima Billboarda, Forbesa i Pollstara, Taylor Swift ima financijski najuspješniju koncertnu turneju u historiji. Ona je ovom turnejom ostvarila najveće prihode u historiji koncertnih turneja, tačnije, zaradila je preko milijardu dolara te postala prva muzička zvijezda kojoj je to uspjelo.

Ovaj stadion može primiti nešto više od 50.000 gledatelja, a ulaznice su rasprodane u rekordnom roku. U manje od dva sata prodano je gotovo 170 hiljada ulaznica, a kasnije su u prodaju pušteni i VIP paketi po cijenama od 521 euro.

Očekuju se velike gužve

Ulaznice za koncert u Beču mogli su kupiti samo oni koji su se unaprijed prijavili. Nakon toga se moralo čekati, a neki su svoje karte uspjeli osigurati već nakon nekoliko minuta. Ipak, bilo je i onih koji su čekali satima ili uopće nisu uspjeli doći do ulaznica. Cijene su se kretale od 70 do 808 eura.

Očekuju se velike gužve, a obožavatelji će vjerojatno noćima, kao i u ostalim gradovima u kojima nastupa, kampirati ispred stadiona kako bi zauzeli dobra mjesta.

Podsjetimo, obožavatelji Taylor Swift u Argentini kampirali su u šatorima mjesecima prije dolaska njezine turneje u argentinsku metropolu. Superfanovi pjevačice kampirali su blizu stadiona River Plate u Buenos Airesu u nadi da će uzeti najbolja mjesta za koncerte. “Bili smo u šatoru pet mjeseci”, rekla je jedna obožavateljica.

Publiku će prije Taylor zagrijati rock sastav Paramore, poznat po hitovima kao što su Misery Business, Decode, Ain't It Fun, Still Into You i mnogim drugima. Paramore je nastupao na svim prethodnim koncertima europskog dijela turneje.

Očekuje se da bi se Taylor u Beču mogao pridružiti i dečko, igrač američkog nogometa Travis Kelce, koji ju je već nekoliko puta podržao na koncertima.

Obožavatelji preplavili brežuljke van stadiona

Taylor je nedavno nastupala u Münchenu pred oko 75 hiljadaljudi. Njeni obožavatelji preplavili su obližnje brežuljke te uživali u koncertu.

Snimke nevjerojatnih scena sa stadiona obišle su društvene mreže. Naime, Swift je nastupala na Olimpijskom stadionu koji okružuju veliki park i nekoliko brežuljaka. Obožavatelji koji nisu uspjeli nabaviti karte zauzeli su pozicije na brežuljcima te neometano uživali u koncertu. Prema navodima njemačkih medija, izvan stadiona je navodno bilo i do 40 tisuća ljudi. Unutar stadiona bilo je oko 75 hiljada ljudi.

Turneja Taylor Swift, nazvana Eras, počela je u martu prošle godine, a završit će u decembru ove godine u Kanadi.