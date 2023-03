TIBiH: Nastavlja se pritisak na medijsku zajednicu u Republici Srpskoj

Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske u dijelu kojim se uvode nova krivična djela protiv časti i ugleda se jasno nastavlja pritisak na medijsku zajednicu u Republici Srpskoj, koja je intenzivirana u prethodnom periodu.

Rečeno je to Feni iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, uz napomenu da ukoliko se ove odredbe usvoje, to bi kao kruna pritisaka iz prethodnog perioda moglo dovesti do autocenzure, što je logična posljedica straha, tako da represivni aparat neće ni morati raditi posao kao u slučaju banjalučkog novinara Nikole Morače.

– Do tada, možemo samo očekivati veće nesuglasice medijske zajednice i vlasti, pogotovo imajući u vidu da se pravosuđe koristi za targetiranje i obračun s pojedincima ili grupama neistomišljenika – navode iz Transparency Internationala u BiH.

Novinar Srpskainfo i EuroBlica Nikola Morača odbio je policiji otkriti svoje izvore za priču koju je napisao, nakon čega je dobio status osumnjičenog po Krivičnom zakonu i članu koji govori o povredi tajnosti postupka. Morača je nakon saslušanja pušten na slobodu ali mu je pri tome oduzet mobilni telefon.

TIBiH upozorava da najavljeno povećanje zaprijećenih kazni i izmještanje klevete iz civilnog u krivični postupak je veoma zabrinjavajuće za cijelo društvo i do toga ne smjelo uopće doći, budući da bi se ovakvi mehanizmi najvjerovatnije mogli zloupotrebljavati kao pritisak čak i na one koji dobro i odgovorno rade svoj posao i koji iznose istinite i provjerene informacije.

Zbog toga su zajedno sa ostalim domaćim i međunarodnim partnerima, izrazili snažan protest protiv ovih najava, te su zatražili hitno povlačenje Nacrta iz dalje procedure.

Vlada Republike Srpske nedavno utvrđenim izmjenama i dopunama Krivičnog zakona uvodi nova krivična djela protiv časti i ugleda, krivična djela uvrede, klevete, kao i iznošenja ličnih i porodičnih prilika.

Ovim zakonskim izmjenama najavljuju novčane kazne za navedena krivična djela u rasponu od 5.000 do čak 50.000 KM, a kako je najavljeno o tim izmjenama trebala bi se izjasniti i Narodna skupština Republike Srpske 14. marta.

RTV Slon/FENA