Topao i sunčan početak vikenda

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake.

Poslije podne rijetki lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33 °C.

U Tuzli danas će biti toplo, sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 27 °C.