Trump tvrdi da su SAD u operaciji hapšenja Madura upotrijebile novo tajno oružje

Prema pisanju tabloida New York Post, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je novo tajno oružje nazvano „diskombobulator“ bilo ključno u američkoj operaciji u kojoj je zarobljen venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro.

Trump je, kako prenosi New York Post, naveo da je to oružje učinilo da „neprijateljska oprema ne radi“ u trenutku kada su se američki helikopteri 3. januara spustili u Caracas, a cilj je bio hapšenje Madura i njegove supruge Cilie Flores zbog saveznih optužbi povezanih s trgovinom drogom i oružjem.

„Diskombobulator. O tome ne smijem govoriti… Volio bih. Nisu uspjeli ispaliti nijednu raketu. Imali su ruske i kineske rakete, ali nisu uspjeli ispaliti nijednu. Došli smo, oni su pritiskali tipke i ništa nije radilo. Sve su imali spremno za nas“, rekao je Trump, prema navodima lista.

Navodi se da je Trump oružje spomenuo odgovarajući na pitanja o izvještajima prema kojima je administracija Joea Bidena kupila sistem koji se dovodi u vezu s nizom misterioznih zdravstvenih tegoba poznatih kao „havanski sindrom“.

New York Post dalje piše da se o samom oružju malo zna, ali da su se pojavila svjedočenja s terena prema kojima su pripadnici Madurovog obezbjeđenja navodno bili onesposobljeni, dok su pojedini opisivali da su im „radarski sistemi odjednom prestali raditi“, nakon čega su iznad položaja uočeni dronovi, a potom i helikopteri s američkim vojnicima.

Jedan pripadnik sigurnosnog tima, prema navodima lista, opisao je i navodni učinak sistema: „U jednom trenutku ispalili su nešto, ne znam kako to opisati. Bilo je poput izuzetno snažnog zvučnog vala. Odjednom sam imao osjećaj da mi glava puca iznutra.“

Pojašnjava se da se u širem kontekstu ponekad spominju i tzv. zvučna oružja, koja koriste snažne zvučne valove s ciljem onesposobljavanja protivnika, dok se kao mogući efekti navode glavobolja, poremećaji ravnoteže, dezorijentacija i oštećenje sluha.