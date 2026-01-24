Trump tvrdi da su SAD u operaciji hapšenja Madura upotrijebile novo tajno oružje

RTV SLON
Donald Trump, Venezuela, oil, nafta, Trump, Venecuela, rat, greenland

Prema pisanju tabloida New York Post, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je novo tajno oružje nazvano „diskombobulator“ bilo ključno u američkoj operaciji u kojoj je zarobljen venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro.

Trump je, kako prenosi New York Post, naveo da je to oružje učinilo da „neprijateljska oprema ne radi“ u trenutku kada su se američki helikopteri 3. januara spustili u Caracas, a cilj je bio hapšenje Madura i njegove supruge Cilie Flores zbog saveznih optužbi povezanih s trgovinom drogom i oružjem.

„Diskombobulator. O tome ne smijem govoriti… Volio bih. Nisu uspjeli ispaliti nijednu raketu. Imali su ruske i kineske rakete, ali nisu uspjeli ispaliti nijednu. Došli smo, oni su pritiskali tipke i ništa nije radilo. Sve su imali spremno za nas“, rekao je Trump, prema navodima lista.

Navodi se da je Trump oružje spomenuo odgovarajući na pitanja o izvještajima prema kojima je administracija Joea Bidena kupila sistem koji se dovodi u vezu s nizom misterioznih zdravstvenih tegoba poznatih kao „havanski sindrom“.

New York Post dalje piše da se o samom oružju malo zna, ali da su se pojavila svjedočenja s terena prema kojima su pripadnici Madurovog obezbjeđenja navodno bili onesposobljeni, dok su pojedini opisivali da su im „radarski sistemi odjednom prestali raditi“, nakon čega su iznad položaja uočeni dronovi, a potom i helikopteri s američkim vojnicima.

Jedan pripadnik sigurnosnog tima, prema navodima lista, opisao je i navodni učinak sistema: „U jednom trenutku ispalili su nešto, ne znam kako to opisati. Bilo je poput izuzetno snažnog zvučnog vala. Odjednom sam imao osjećaj da mi glava puca iznutra.“

Pojašnjava se da se u širem kontekstu ponekad spominju i tzv. zvučna oružja, koja koriste snažne zvučne valove s ciljem onesposobljavanja protivnika, dok se kao mogući efekti navode glavobolja, poremećaji ravnoteže, dezorijentacija i oštećenje sluha.

pročitajte i ovo

Magazin

Sve više ljudi jutro počinje šoljom vruće vode: Stručnjaci objasnili ima li to stvarnog efekta

Magazin

Rupice na petit keksu kriju pravu tajnu: Evo o čemu je riječ

Magazin

Popularne Iphone aplikacije koje “kradu” lične podatke

Magazin

Ovo su tri horoskopska znaka koja prema astrolozima imaju dobru dušu

Vijesti

Zimi isključuješ klimu u automobilu? Stručnjaci tvrde da je to velika greška

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]