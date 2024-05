Tržište higijenskih proizvoda u BiH pod pritiskom inflacije i migracije stanovništva

Tržište higijenskih i toaletnih proizvoda u Bosni i Hercegovini nastavilo je osjećati učinke visoke inflacije tokom 2023. godine, iako je stopa bila znatno niža nego 2022. godine.

Inflacija je oslabila kupovnu moć potrošača jer se mnoga domaćinstva suočavaju s većim troškovima života.

Cijene higijenskih i toaletnih proizvoda također su porasle, stavljajući dodatni pritisak na budžete i prisiljavajući potrošače da prioritet daju bitnijim proizvodima u ovoj kategoriji, navode iz Euromonitor Internationala.

“Prošle godine smo rasli na većini kategorija, što je izuzetno važno jer neke od kategorija u kojima smo prisutni ili stagniraju ili padaju. Iako smo bili na udaru inflacije i značajnog poskupljena sirovina, pokušavali smo amortizirati cijene i ne preslikavati recipročno na prodajne cijene”, za Bloomberg Adriju kažu iz kompanije Violeta.

Iz Euromonitora pojašnjavaju da veliki uticaj na ovaj sektor imaju niža stopa nataliteta i migracije stanovništva, što uzrokuje smanjenje potencijalne baze potrošača za proizvođače higijenskih i toaletnih proizvoda. S obzirom na očekivani nastavak ovog trenda, opadanje populacije će ograničiti budući potencijalni rast higijenskih i toaletnih proizvoda.

Iz Violete ističu da su već godinama u razvijenim zemljama kategorije higijenskih proizvoda za bebe u padu, dok značajan rast bilježe proizvodi za inkontinenciju.

“Što se tiče BiH, trendovi koje pratimo kroz Nielsen pokazuju da je kategorija za higijenske uloške rasla i količinski i vrijednosno. Trendovi u Nielsenu pokazuju da su kategorije dječijih vlažnih maramica kao i pelena rasle količinski i vrijednosno”, dodaju.

Poremećaji u lancima snabdijevanja

Iz Euromonitor Internationala naglašavaju da rat u Ukrajini nastavlja donositi značajne poremećaje u lancu snabdijevanja, s geopolitičkom nestabilnošću, sankcijama i kontrasankcijama koje rezultiraju većim proizvodnim troškovima, što je teško pogodilo kategorije maloprodajnih higijenskih i toaletnih proizvoda.

S ovim problemima se susrela i Violeta. Pojašnjavaju da je problem s lancima snabdijevanja dodatno povećan zbog izbjegavanja velikih brodskih kompanija da prolaze kroz Crveno more, što znatno produžava rokove dostave i podiže cijenu.

“Osim toga, ovaj problem prouzrokovao je i nedostatak kontejnera zbog dužih ruta plovidbe. Bez obzira na navedeno, zbog fleksibilnog pristupa uspjeli smo osigurati dovoljne količine sirovine za sve naše proizvode”, naglašavaju.

Usred pritiska inflacije i rastućih cijena, potrošači su prisiljeni ekonomizirati trošeći opreznije ili prelazeći na jeftinije i ekonomske brendove.

“Mnogi potrošači su se okrenuli proizvodima na popustu i promotivnim akcijama u nastojanju da uštede nešto novca na higijenskim i toaletnim proizvodima”, dodaju iz Euromonitora.

Kada je riječ o kategoriji papirnatih proizvoda, maloprodaja je zabilježila umjeren pad u volumenima tokom 2023. godine, dok su manje razvijene kategorije, poput maramica u kutijama i džepnih maramica, uspjele zadržati zdrave maloprodajne volumene potaknute poboljšanim životnim standardima.

Toaletni papir i papirni ubrusi nadoknađuju negativne učinke na volumene privlačeći potrošače premium i visokokvalitetnim proizvodima te prihvaćajući inovacije.

S druge strane, pelene i većina proizvoda za menstrualnu njegu zabilježili su pad u prodaji po volumenu kao rezultat smanjenja baze potrošača i opadanja populacije. Podaci Euromonitora pokazuju da nasuprot tome, jednokratne gaćice rastu s niske baze i imaju snažan potencijal rasta po stanovniku. Intimne maramice također su zabilježile stabilne volumene u 2023. godini zbog svog potencijala rasta u poređenju s ostalim kategorijama proizvoda za menstrualnu njegu.

Što se tiče vlažnih maramica, većina proizvoda je također održala stabilan rast po volumenu, osim maramica za bebe koje su također negativno pogođene niskim stopama nataliteta.

Razvoj maloprodaje

Udio modernih trgovina prehrambenih proizvoda u distribuciji maloprodajnih higijenskih i toaletnih proizvoda nastavlja rasti. Moderne trgovine prehrambenih proizvoda mogu ponuditi kupcima konkurentnije cijene u području higijene i toaletnih proizvoda te obično nude veći izbor proizvoda i portfelje marki u poređenju s tradicionalnim trgovinama prehrambenim proizvodima.

Iz Euromonitora navode da su nedavne strategije usmjerene na diverzifikaciju prodaje i izgradnju omni-kanalnih strategija, uključujući brzo rastući kanal e-trgovine, koji pomaže modernim trgovcima prehrambenim proizvodima da nadmaše tradicionalne trgovine prehrambenim proizvodima.

Kada je riječ o globalnom tržištu, ponovno otvaranje i rast putovanja (uključujući ona iz Kine) značajni su poticaji za industriju ljepote, kućnih higijenskih potrepština i lične njege u 2024. godini smatra Deborah Aitken, viša analitičarka Bloomberg Intelligencea.

Navodi da se sektor borio s dubokim usporavanjem globalne potrošnje u 2023. godini usred inflacijskog pritiska na troškove, ali su premium brendovi, inovacije i široki raspon cijena pomogli spriječiti usporavanje masovnog tržišta.

Dodaje da se kategorija ljepote s visokom maržom ponovo gradi, potaknuta turizmom, e-trgovinom i prodajom direktno potrošačima.

“Globalni sektor ljepote, kućnih higijenskih potrepština i lične njege mogao bi se proširiti za od četiri do pet posto u 2024. godini, ravnomjerno podijeljen po cijeni (težište u prvom polugodištu) i obimu (težište u drugom polugodištu) i može izložiti neke manje pristupačne kategorije kućne njege smanjenom korištenju uslijed prelaska potrošača na jeftinije proizvode”, kaže Aitken.

Ono što će pozitivno uticati jeste popuštanje inflatornih pritisaka uslijed smanjenja troškova materijala. Ostali pritisci na troškove ostaju (uključujući plate), ali je potražnja u ekonomijama u nastajanju uglavnom otporna nasuprot nekim razvijenim ekonomijama gdje je usporavanje produženo u nekim kategorijama.

“Povećanja troškova ulaznih materijala su se stabilizirala, smanjujući pritiske na lanac snabdijevanja i trebala bi se smanjivati iz godine u godinu kako cijene energenata padaju”, smatra Chris Linford, analitičar Bloomberg Intelligencea.

Adresiranje cijena postalo je ključno s obzirom na to da su potrošači fokusirani na trošenje budžeta na komunalije, gorivo i hranu. Raspon mogućnosti postavljanja rasta cijena smanjen je u 2024. na od jedan do tri posto, nakon od tri do sedam posto u 2023.

Aitken ističe da povratak na radna mjesta, druženje i putovanje podupiru natprosječan rast prodaje u području ljepote (predvođen premium segmentom) i lične njege.

Za sada, kupovina proizvoda za zdravlje i higijenu – za borbu protiv virusa i pomoć imunitetu – ostaju iznad prosjeka.

Kada je riječ o globalnim konkurentima Procter&Gamble i L'Oreal mogu zaštititi maržu u 2024. godini dok inflacija prolazi vrhunac.

Raspon proizvoda i pozicioniranje u P&G i L'Orealu stavljaju ih među kompanije higijenskih proizvoda i proizvoda lične njege koje su sposobne bolje zaštititi svoje marže u 2024. godini, što bi moglo poboljšati sektor kako se inflacija smiruje. Potrošačko povjerenje može se poboljšati u eurozoni u drugoj polovici godine čak i dok globalna smanjenja diskrecijske potrošnje i dalje traju.

“Upravo će obnova potrošačkog povjerenja biti ključna za određene kategorije u segmentu higijene i lične njege kako bi nastavile nadoknađivati još uvijek visoke ulazne troškove protiv ograničene mogućnosti podizanja cijena u 2024. godini te ublažile snižavanje cijena u nekim kategorijama”, smatra Duncan Fox, analitičar Bloomberg Intelligencea.

Potrošačko povjerenje bilo je čvršće na tržištima u nastajanju poput Brazila, gdje je tržište ljepote najveće, iako dijelovi Latinske Amerike slabe, a Kina treba više zamaha, s postupnim oporavkom koji se traži u 2024.

“Eurozona bi mogla očekivati poboljšanje u drugom polugodištu, ali ostati ispod nivoa prije pandemije, dok su SAD i UK ispod nivoa sredine 2021. godine i možda će im trebati 18 mjeseci postepenog oporavka”, dodaje Fox.

RTV Slon/Akta.ba