Turska potvrdila status turističke sile, snažan rast broja posjetilaca i prihoda

Ministar kulture i turizma Republike Turske Mehmet Nuri Ersoy predstavio je turističke rezultate zemlje za 2025. godinu na konferenciji za novinare održanoj u Istanbulu, ističući da je Turska zadržala status jedne od vodećih svjetskih turističkih destinacija.

Tokom 2025. godine Tursku je posjetilo oko 64 miliona turista, dok su prihodi od turizma dostigli 65 milijardi i 231 milion američkih dolara. Ovim rezultatima Turska je potvrdila poziciju četvrte najposjećenije zemlje na svijetu.

„Prema podacima Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija, turski turizam je sada postao sila ne samo na regionalnom, već i na globalnom nivou“, izjavio je ministar Ersoy.

Podsjetio je da je Turska 2017. godine bila osma na svijetu po broju stranih turista, dok je do 2024. godine napredovala na četvrto mjesto. Kada je riječ o prihodima od turizma, Turska je 2017. bila na 15. mjestu, a do 2024. godine napredovala je na sedmu poziciju. Kao naredni cilj, ministar je najavio povećanje prihoda od turizma na 68 milijardi dolara do 2026. godine.

„Naš cilj je 68 milijardi dolara u 2026. godini“, rekao je Ersoy.

Govoreći o razvoju sektora, ministar je naglasio da se turizam u Turskoj više ne zasniva samo na ljetnom turizmu i konceptu mora, pijeska i sunca, već na širem spektru ponude, uključujući kulturni i vjerski turizam, eko-turizam, arheološki, zdravstveni i termalni turizam, gastronomiju, kongresni turizam, krstarenja i zimski turizam.

Ersoy je istakao i značaj projekata poput vizije „Baština za budućnost“ i noćnih muzeja, koji, kako je naveo, predstavljaju rijetke primjere u svijetu koje može realizovati ograničen broj država.

Dodao je da promotivna strategija zasnovana na modelu miniserija daje odlične rezultate na globalnom nivou.

„Jedna epizoda serije ‘Istanbulska priča’ zabilježila je 32 miliona pregleda, dok su i najmanje gledani sadržaji dostigli oko 10 miliona pregleda“, rekao je ministar.

Podaci pokazuju snažan rast turizma u odnosu na prethodne godine. U 2025. godini zabilježeno je 63.941.000 posjetilaca, što je rast od 2,7 posto u odnosu na 2024. godinu i čak 68 posto više u odnosu na 2017. godinu. Prihodi od turizma iznosili su 65,231 milijardu dolara, što predstavlja rast od 6,8 posto u odnosu na 2024. godinu i 109 posto u odnosu na 2017. godinu. Potrošnja po noćenju iznosila je 100 dolara, uz rast od 3,6 posto u odnosu na prethodnu godinu i 36 posto u odnosu na 2017.

Najveći broj turista u Tursku tokom 2025. godine dolazio je iz Ruske Federacije, ukupno 6,9 miliona posjetilaca, zatim iz Njemačke 6,75 miliona, te iz Ujedinjenog Kraljevstva 4,27 miliona turista.