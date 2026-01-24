Tuzla izgubila uglednu doktoricu i profesoricu: Preminula prof. dr Nisveta Alispahić

Danas, 24. 01. 2026. godine preminula je prof. dr Nisveta Alispahić u 91. godini života. Bila je jedna od najistaknutijih Tuzlanki koja je dala značajan doprinos razvoju medicine i nauke u Tuzli.

Prof. dr Nisveta Alispahić rođena je u Tuzli 11. februara 1935. godine, gdje je završila Gimnaziju kao jedan od najboljih učenika generacije. Medicinski fakultet završila je u Beogradu 1961. godine, a specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva 1969. godine. Navodi se da je bila prva bošnjačka ginekologinja u Tuzli.

Postdiplomski studij završila je u Sarajevu, gdje je magistrirala 1978. i doktorirala 1989. godine. Radila je u Tuzli, a u periodu od 1971. do 1978. godine i u Gradačcu.

U Kliničkom centru u Tuzli bila je direktor OOUR-a Bolnička zaštita majke i djeteta od 1978. do 1984. godine, a potom je od 1984. do 1998. godine bila na čelu Ginekološko-akušerske klinike. Od 1984. do 1998. godine bila je i šef Katedre za predmet Ginekologija – akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Tuzli.

Posebno se bavila problematikom steriliteta, a pri Klinici je osnovala Odsjek za ispitivanje i liječenje steriliteta, gdje je bila šef Odsjeka i Specijalističke ambulante.

Tokom radnog vijeka, pored angažmana na Klinici i rada sa studentima, bavila se i zdravstvenim prosvjećivanjem žena, uređivala radijske emisije, odlazila na sela, držala predavanja i organizovala stručne skupove na teme planiranja porodice.

Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu organizovala je Pokretnu ginekološku ambulantu u kojoj je pružana pomoć ženama i djeci u udaljenim selima i u izbjegličkim naseljima.

U penziju je otišla 1998. godine.

Ispraćaj će se obaviti ispred Komemorativnog centra u Tuzli u nedjelju 25. 01. 2026. godine od 12:30 do 13:00 sati, nakon čega će se klanjati dženaza, a ukop na mezarju Bukovcići.