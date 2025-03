Mještani naselja Morančani kod Tuzle već danima traže rješenje za situaciju u koju ih je, kako kažu, doveo župni svećenik. Naime, stanovnici tvrde da je svećenik bez njihovog znanja prodao crkveno zemljište. Zemlja je prodata jednom privredniku sa područja TK, ali nije poznato za koliko novca. Svećenik tvrdi da će sav novac biti utrošen za obnovu crkve i crkvenih dobara.

“Nama je problem što nemamo snage to održavati. Ja svake godine od njih tražim po 50-100 KM da se to uljudi i oni su sami rekli ne damo više riješi se problema, nemoj biti dosadan. Nama je pukla kapela u groblju, njih to ne zanima. Krenula je priča da se novac od prodaje uloži u crkvu i crkvena dobra, mi ćemo to uložiti u krov, nama crkva prokišnjava. Ja od njih mogu dobiti oko 5.000 KM, a za obnovu jedne crkve treba 70-80 hiljada”, rekao je Ivo Paradžik, župnik u župi Morančani.

Mještani frustrirani i nezadovoljni

S druge strane, mještani i vjernici tvrde da to nije tačno, te da crkvi ne treba nikakva obnova. Frustirani su kažu, što ni sa čim nisu bili upoznati, ali i zbog činjenice da svećenik tvrdi da je ta zemlja nekada kupljena od Begova.

“Laže, župnik laže. Begovina ovdje nije prilazila. Ovo je zemlja rimokatoličkog župnog Ureda koju su naši stariji dali crkvi prije 150-160 godina”, ističe Jozo Vilušić, mještanin župe Morančani

Ipak, svećenik kaže da su mještani bili upoznati sa svim, te da priča oko prodaje traje godinu dana. Navodi da je tek šest njih bilo protiv.

“Dakle kad sam nudio ljudima samo su šutili, sad kad je otišlo, svi su voljni. Znali su i nisu ništa poduzimali, jer ta priča je krenula prije godinu dana, dolazile su firme, dolazio je Tehnograd, firma iz Hercegovine, dakle znali su, ali ih to nije zanimalo”, naglasio je Paradžik.

Svećenik dobio odobrenje Vrhbosanske nadbiskupije

Mještani tvrde i da je svećenik morao dobiti više odobrenja da bi uspio prodati 16 duluma zemlje.

”Samo hoću da kažem da je ovo što se desilo potpuno nezakonito i sa Kanonskog prava i sa građanskog prava. Da bi bilo po Kanonskom pravu, morao je imati odobrenje pastoralnog vijeća, a to nema. Ako pređe poslije toga odobrenje, prelazi se na građansko pravo, mora biti objavljen tender, mora biti javno, da i mi prisustvujemo, međutim, čovjek je sve odradio sam”, kazao je Anto Bošnjaković, mještanim župe Morančani

Ipak, iz Vrhbosanske nadbiskupije naveli su da su upoznati od početka sa cijelim slučajem, te da su dali dozvolu za prodaju zemljišta.

“Vrhbosanska nadbiskupija može potvrditi da je od početka bila upoznata s ovom tematikom koja je prošla cijelu internu proceduru savjetovanja i odlučivanja na sjednicama Nadbiskupskog ordinarijata. Postupajući u skladu s odredbama Zakonika kanonskog prava koji izričito navodi da: „Katolička Crkva može po prirođenom pravu, neovisno o svjetovnoj vlasti, stjecati, posjedovati i otuđivati vremenita dobra te upravljati njima da bi postigla svrhe koje su joj vlastite” i uvažavajući mišljenje te stav župnika i članova župnih vijeća dana je dozvola župi za prodaju spomenutog zemljišta”

Sljedeći korak – tužba

Mještani kažu, na ovome neće stati. Sa ovim slučajem su upoznali MUP i Tužilaštvo, a sljedeći korak će im biti tužba.

“Mi idemo dalje, idemo na Sud sa kriminalcem, idemo do Vatikana, valjda će nas neko primiti ako Vukšić neće da nas primi, jer on je naveo da je samo šest župnika protiv, a evo vidite koliko nas ima”, zaključio je Jozo Vilušić, mještanin župe Morančani

Mještani Morančana odlučni su u namjeri da pravdu traže pred nadležnim institucijama. Hoće li pravna borba donijeti rješenje ili dodatno produbiti podjele u zajednici, znat ćemo u narednom periodu.