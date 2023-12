Tuzla: Otkriven mural u znak priznanja za nesebičan angažman pripadnika OSBiH

Na Dan Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH), NATO Štab Sarajevo udružio se sa Omladinskom mrežom Bosne i Hercegovine i Omladinskim resursnim centrom Tuzla kako bi odali priznanje mladićima i djevojkama iz sastava OSBiH.

U sklopu ovog projekta, u centru Tuzle naslikan je mural visok četiri metra s likom žene vojnika, čija je autorica Marija Tica Kovačević, međunarodno poznata umjetnica.

Na događaju upriličenom tim povodom, zamjenik komandanta NATO Štaba Sarajevo, brigadir Bahri Yildiz izjavio je kako Bosna i Hercegovina ima nevjerovatno talentirane, predane i sposobne mlade ljude.

– To možemo vidjeti u mladim ljudima koji su okupljeni danas, a najbolji primjer za to su Oružane snage BiH – istaknuo je on.

Dodao je kako pripadnici i pripadnice OSBiH redovno diplomiraju u vrhu svoje klase na međunarodnim kursevima obuke, dokazujući sposobnost da djeluju po istim strogim standardima koji se primjenjuju u državama članicama NATO-a, “i što je najvažnije, u više navrata su demonstrirali sposobnost da ispunjavaju zakonom propisane zadaće”.

– Vidjeli smo kako riskiraju vlastite živote kako bi odgovorili na poplave i šumske požare, kod kuće i širom regije, pomogli u održavanju krhkog mira u sklopu multinacionalnih misija u inostranstvu i pružili podršku drugim institucijama…vršili dezinfekciju bolnica i škola tokom pandemije COVID-a, vršili operacije spašavanja u planinama… i nastavljaju sa uklanjanjem nagaznih mina na teritoriji BiH – kazao je brigadir Yildiz.

Istovremeno je potcrtao kako “oni predstavljaju multietnički uspjeh koji bi Bosna i Hercegovina mogla postići svaki put kada radimo zajedno”.

– Zahvalni smo na njihovom služenju, i na, često zanemarenoj žrtvi koju oni i njihove porodice podnose da bi zaštitili zajednice širom zemlje. Danas, na Dan Oružanih snaga BiH i svaki dan, neizmjerno smo ponosni što ih nazivamo partnerima i prijateljima – izjavio je brigadir Yildiz.

Također, zahvalio je mladim volonterima koji su podržali projekat – uključujući i pomoć u pripremi murala, a posebna zahvala je upućena gradonačelniku Tuzle.

Asja Redžić, pomoćnica gradonačelnika u Službi za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu je izjavila kako je oslikavanjem murala žene vojnika OSBiH obilježen Dan OSBiH, uz opredjeljenost svih u Tuzli za mir i stabilnost na ovim prostorima i nastavak euroatlanskih integracija BiH.

Slobodan Blagovčanin, koordinator omladinske grupe C.A.T i menadžer projekta u Omladinskom centru Tuzla, koji je pomogao u organizaciji događaja, rekao je kako su mladi iz tog centra sretni i ponosni što podržavaju današnji događaj i zahvalni na pomoći i prisustvu NATO-a u našoj zemlji.

– Zaista je važno da obilježavamo Dan Oružanih snaga BiH: one su jedan od najvećih primjera uspješne multietničke saradnje u BiH. To je nešto što nam treba više – poručio je Blagovčanin, saopćeno je iz Nato štaba Sarajevo.