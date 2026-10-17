Tuzla planira budžet od 85,8 miliona KM za 2027. godinu: Evo za šta je predviđeno najviše novca

Grad Tuzla planira budžet u iznosu od 85.788.236 KM za 2027. godinu, a najveći dio sredstava trebao bi biti usmjeren na komunalnu infrastrukturu, ekonomski razvoj i civilnu zaštitu.

Kolegij gradonačelnika Tuzle utvrdio je na sjednici 16. oktobra prijedlog Nacrta budžeta za narednu godinu, koji je upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Najveća budžetska stavka odnosi se na Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, za koju je planirano 28.811.153 KM. To predstavlja 33,58 posto ukupnog budžeta.

Za Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu predviđeno je 9.780.800 KM, odnosno 11,40 posto budžeta. Služba civilne zaštite trebala bi raspolagati sa 9.500.350 KM, što čini 11,07 posto ukupno planiranih sredstava.

Za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu planirano je 5.840.000 KM, odnosno 6,81 posto budžeta.

Iz Gradske uprave navode da predloženi dokument obuhvata razvojne, socijalne i društvene prioritete. Ulaganja u komunalnu infrastrukturu i podrška poslovnom sektoru dio su razvojne komponente, dok je socijalni segment usmjeren na pomoć socijalno ugroženim i drugim ranjivim kategorijama stanovništva.

Planirana su i sredstva za programe kulture, sporta i podršku mladima, kao i za osobe treće životne dobi.

Prihodi na kojima se zasniva nacrt budžeta planirani su prema revidiranim projekcijama Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona za period od 2027. do 2029. godine, uz očekivane prihode od imovine, neporezne i druge prihode.

Nakon što Gradsko vijeće razmotri nacrt, građani će imati priliku učestvovati u javnoj raspravi i dostaviti prijedloge, ideje i inicijative. Iz Grada navode da će pristigli prijedlozi biti razmatrani u skladu s budžetskim mogućnostima, nadležnostima i utvrđenim prioritetima.

Iznos od 85,8 miliona KM za sada je dio nacrta budžeta, što znači da dokument tek treba proći daljnju proceduru prije konačnog usvajanja.