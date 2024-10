Tuzla: Premijerno prikazan film „Sve si u pravu“

Sala Narodnog pozorišta Tuzla sinoć je bila premala da primi sve one koji su željeli pogledati domaći film naziva „Sve si u pravu“. Radi se o dugometražnom filmu kojeg je režirao Tuzlak Azur Jahić. Kroz ovo ostvarenje provlači se splet priča koje na savršen način oslikavaju aktuelno vrijeme u kojem živimo, a u kojem smo izloženi raznim izazovima, posebno onim koji pokušavaju pogaziti moralnost i etičnost.

„U suštini ovo je priča kojoj prisustvujemo u najmanju ruku posljednih 30 godina, da sam ovu priču radio 1995., 2005. ili 2025., mislim da ne bih puno odstupio nekako su svi parametri našeg društva ostali isti ništa se ne mijenja. Trebamo svi da se pozabavimo oko toga, pa i mi postavljamo samo neka pitanja unutar ovog filma“, rekao je Azur Jahić, režiser filma „Sve si u pravu“.

Priča prati Mirzu, 40-godišnjaka, koji uprkos svim naporima, ne pronalazi posao i živi sa ocem. Lik Mirze prikazuje osobu koja odudara od aktuelnog sistema, ne želeći pristati na laži, prevare i korupciju. Međutim, u određenom trenutku mora pokleknuti, dok mu život nameće dvije tajne koje počinje nositi u sebi. Lik Mirze je utjelovio glumac Armin Filipović.

„Dolazi do momenta kada više ne može da izdrži kao osoba, već su neke godine prošle i on mora da učini nešto što ne želi. Ti se onda pitaš ili ću živjeti sam bez pomoći drugih ili ne, ja ću pokleknuti sistemu, a to na kraju i Mirza uradi“, kazao je Armin Filipović, glumac u filmu „Sve si u pravu“

Film je rezultat neopisive želje grupe tuzlanskih entuzijasta da se konačno otvore vrata kinematografije u ovom gradu.

„Ovaj film nije pitanje da se upoređuje sa bilo kojim drugim filmom, nego smo mi željeli ispričati priču koja nije pretenciozna, priču koja se tiče nas i Azur je to oblikovao u jedan odličan scenarij, koja u suštini priča priču o običnom čovjeku u ovoj zemlji. On ne živi velike globalne probleme, već pokušava završiti dan, a da ne doživi lični poraz”, istakao je Irfan Kasumović, glumac u filmu „Sve si u pravu“

„To je prvorazredna umjetnička i kulturna instalacija koja pokazuje da kada jako volite to što radite te kada se okružite ljudima koji nose istu energiju, jedan dugometražni igrani film može u potpunosti da se producira i u ovome gradu. Ovo je grad kojeg zaobilaze svi fondovi pa samim tim i kinematografski”, rekao je Mirza Ćatibušić, glumac u filmu „Sve si u pravu“.

Film „Sve si u pravu“ ocijenjen je i podvigom bh. kinematografije. Samim time je i od velikog značaja za buduće glumačke generacije. S obzirom na veliku zainteresovanost prvo reprizno prikazivanje filma “Sve si u pravu” zakazano je za subotu, 2. novembra, u tuzlanskom Narodnom pozorištu s početkom u 19:30 sati.