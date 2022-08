Tuzla servis – Brgule, Mihatovići, Plane i ulica Majevička bez vode

*** VODOVOD – Mihatovići, Brgule, jedan dio Plana, ulica Majevička bez vodosnabdijejanja zbog kvara. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen tri puta, evidentirano je izvršenje devet krivičnih djela i dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 188 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna brigada Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu tehničku intervenciju.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća u ljetnom periodu počinje od 06:00 sati. Dimnjačari JKP ”Komunalac” Tuzla do 29.08.2022. do 12.09.2022. godine planirali su preglede i čišćenje individualnih dimnjaka u MZ Slavinovići, Sjenjak i Ši Selo. Termin možete zakazati na kontakt telefone: +387 62 000 522 i +387 61 918 934, ili putem e-maila: [email protected]

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, šest djevojčica i dva dječaka. U privatnim porodilištima na području Tuzle nije bilo porođaja.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nije bilo intervencija iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan od 8 do 15 sati u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla.

*** PANNONICA – Podaci za 25.08.2022. u 15:30 sati – Temperatura vode u jezerima iznosila je 25.5 °C.