Tuzla servis – Dio ulice III Tuzlanske brigade bez vode

*** VODOVOD – Dio ulice III Tuzlanske brigade bez vode zbog kvara, sanacija u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen četiri puta, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 190 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije teničke intervencije.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu. Dimnjačari JKP ”Komunalac” Tuzla do 27.12.2021. godine planirali su preglede i čišćenje individualnih dimnjaka u MZ Kula, Mosnik, Mejdan i Jala. Termin možete zakazati na kontakt telefone: +387 62 000 522 i +387 61 918 934, ili putem e-maila: [email protected]

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, šest djevojčica i tri dječaka. U privatnim porodilištima na području Tuzle rođene su tri djevojčice.

*** CENTRALNO GRIJANJE – Uredna isporuka toplinske energije.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata građani su prijavljivali obrušavanje stabala na saobraćajnice i elektrodistributivne vodove, kao i ugažen snijeg na kolovozu u visinskim zonama.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Let za Dortmund koji je planiran za 07:40 sati očekuje se da će krenuti u 08:20 sati, dok let za Cologne koji je planiran za 8 sati, očekuje se da će krenuti u 08:30 sati.