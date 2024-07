Tuzla servis: Rođeno je deset beba

Od dežurnih ekipa prikupili smo servisne informacije za 19. juli

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle. Doći će do obustave vodosnabdijevanja u ulici Muratbega Zaimovića zbog upajanja rekonstruisanog dijela cjevovoda u periodu od 8 sati do završetka radova.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje devet krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 247 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 10 beba, šest djevojčica i četiri dječaka. U porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.