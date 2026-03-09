Tuzla servis: U protekla 24 sata rođene su četiri bebe

TUZLA SERVIS 09.03.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodile su se tri saobraćajne nezgode.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 250 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, dvije djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

*** DANAS, 19. DANA RAMAZANA (PONEDJELJAK 09.03.) VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:49, SARAJEVU 17:50, ZENICI 17:52, MOSTARU 17:52, BIJELJINI 17:47, BANJA LUCI 17:55, BIHAĆU 18:00.