Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 13 beba

TUZLA SERVIS 23.02.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 194 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 13 beba, sedam dječaka i šest djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

*** DANAS, 5. DANA RAMAZANA (PONEDJELJAK 23.02.) VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:30, SARAJEVU 17:32, ZENICI 17:33, MOSTARU 17:34, BIJELJINI 17:27, BANJA LUCI 17:35, BIHAĆU 17:40.