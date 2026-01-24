Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 17 beba

Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 24.01.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje jednog krivičog djela, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 205 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 14 beba, sedam dječaka i sedam djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su tri dječaka.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se otežano zbog sniježnih padavina.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

