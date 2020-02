Tuzla servis – Uredna isporuka toplinske energije

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje u svim gradskim i prigradskim naseljima.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen dva puta, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 213 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz komunalnog otpada odvija se redovno.

*** MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA – Svi planirani odlazni i dolazni letovi odvijaju se po planu letenja.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U protekla 24 sata nije bilo intervencija iz oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** PORODILIŠTE – Rođeno je osam beba, sedam djevojčice i jedan dječak.

*** CENTRALNO GRIJANJE – Uredna isporuka toplinske energije.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akcija dobrovoljnog darivanja krvi bit će organizovana danas za stanovnike MZ Dobrnja od 08 do 15 sati u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla.

*** JKP “Saobraćaj i komunikacije” Tuzla – Semaforska signalizacija na južnoj saobraćajnici, na raskrsnicama Higijena, Mejdan i Omega ponovo je u funkciji. Dio javne rasvjete od naselja Irac do stadiona Tušanj ostaje isključen do završetka radova u Rudarskoj ulici.