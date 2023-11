Tuzla servis: Uredna isporuka toplotne energije

TUZLA SERVIS 29.11.2023.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir je narušen jednom, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 155 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, četiri djevojčice i tri dječaka. Iz privatnih porodilišta u Tuzli nema podataka.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** CENTRALNO GRIJANJE – Uredna je isporuka toplotne energije.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akcija dobrovoljnog darivanja krvi bit će organizovana u srijedu za učenike i uposlenike JU Mještovite srednje Elektrotehničke škole Tuzla od 8 do 15 sati u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla.

*** TERMOELEKTRANA TUZLA – TE Tuzla je, nakon završenih radova na revitalizaciji kotla Bloka 6, obavezna provesti postupak produvavanja parom cijevnog sistema kotla i glavnih parovoda, isti će se provesti od 29.11.2023. do 12.12.2023. u terminu od 06 sati do 20 sati. U navedenom periodu moguće je povremeno narušavanje ambijentalne buke.