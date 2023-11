Tuzla servis: Više naselja bez vode zbog upajanja cjevovoda

TUZLA SERVIS 08.11.2023.

*** VODOVOD – Doći će do obustave vodosnabdijevanja u ulicama: Maršala Tita, 2. Tuzlanske brigade, Klosterska, Srpska Varoš, Slana banja, 2. oktobra i Petra Kočića a otežano vodosnabdijevanje centra Grada od Hotela Mellain do skvera zbog upajanja rekonstruisanog dijela cjevovoda na raskrsnici “Crveni 7” u periodu od 8 sati do završetka radova.Do obustave vodosnabdijevanja doći će u ulicama: Mejdan, Gornje brdo, Donje brdo, Brdo Čikma i Put Breze zbog upajanja rekonstruisanog dijela cjevovoda u naselju Mejdan u periodu od 8 sati do završetka radova. Uredno vodosnabdijevanje svih ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – U protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta, izvršeno je devet krivičnih djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 156 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, tri dječaka i dvije djevojčice. U privatnim porodilištima u Tuzli rođene su dvije djevojčice.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** CENTRALNO GRIJANJE – Uredna isporuka toplotne energije.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.