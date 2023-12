Tuzlaci u 2024. ulaze bez vatrometa: Koje su prednosti ovakvog dočeka?

Novu godinu će bez vatrometa dočekati i građani Tuzle. Rezultat je to dugogodišnje inicijative aktivista i nevladinog sektora koji se zalažu da praznici budu razlog veselja za sve, a ne straha, panike i besanih noći. Upravo to često zbog vatrometa i pirotehnike preživljavaju djeca sa poteškoćama u razvoju, anksiozne osobe, osobe sa traumatičnim iskustvima, ali i kućni ljubimci. Upravo iz tog razloga, grad Tuzla se odlučio pridružiti gradovima koji će u 2024. ući bez „mnogo buke“.

„Odlučili smo da ove godine odustanemo od upotrebe vatrometa u novogodišnjoj noći. Još prošle godine odlučili smo da ćemo tako postupati od ove godine, da se pridružujemo velikim gradovima, ali i gradovima iz regije i Evrope koji su već ranije uveli tu praksu. Time pokazujemo i naš senzibilitet prema starijim građanima, građanima lošeg zdravlja koje ti zvukovi uznemiravaju, djeci sa poteškoćama u razvoju, ali svakako i kućnim ljubimcima i generalno životinjama“, kazala je Amra Jaganjac, voditeljica Turističkog ureda Turističke zajednice grada Tuzla.

Ovu odluku je pozdravilo i Udruženje za zaštitu životinja Nirina Tuzla. Vlasnici kućnih ljubimaca često vrše različite pripreme kako bi svojim ljubimcima ‘vatrometni doček’ učinili što prijatnijim, a sada se neće morati brinuti zbog toga.

„Uticaj vatrometa za Novu godinu na pse je izuzetno loš. Mnogi od njih čak znaju umrijeti od stresa. Vlasnici imaju problema tokom te noći jer jednostavno se ne mogu smiriti. To utiče na njihovo zdravlje, stvaraju se mnogi problemi i mi lično imamo dosta problema jer se psi unervoze. To loše utiče na njihovu psihu, oni nisu svjesni šta se dešava, njima to nije ni zanimljivo, ni smiješno ni lijepo. Tako da podržavamo tu odluku i drago nam je da je Tuzla konačno osviještena po tom pitanju“, objašnjava Lejla Majdančić, volonterka u Udruženju za zaštitu životinja „Nirina“ Tuzla.

Doček Nove godine će samim time biti prijatan i za naše krznene prijatelje. Međutim, oni nisu jedini na koje vatromet i pirotehnička sredstva loše utiču.

„Pirotehnička sredstva mogu kod osoba koje se zadese u blizini njihovog eksplodiranja dovesti do aktiviranja anksioznosti, panike, straha, a zabilježeni su i infarkti, kao i aktiviranje epileptičnog napada kod osoba koje boluju od epilepsije“, rekla je Selma Mehačević, specijalistkinja Urgentne medicine.

O upotrebi pirotehničkih sredstava oglasila se i Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

„Policijski službenici će, preduzeti adekvatne mjere prema licima koja protivno odredbama Zakona o javnom redu i miru TK-a posjeduju, ustupaju, prodaju, kupuju ili nude i upotrebljavaju vatreno oružje, petarde i druga pirotehnička sredstva, koje uključuju novčanu kaznu u rasponu od 150,00 do 1.500,00 KM kao i oduzimanje predmeta“.

Iz Turističke zajednice grada Tuzla ističu da će građanima prirediti odličan doček i zabavu bez obzira na izostanak vatrometa i pirotehničkih sredstava. Tuzlake će u novogodišnjoj noći raspjevati grupa Bajaga i instruktori, dok će u noći 1. januara kao glavna zvijezda nastupiti Tijana Dapčević.