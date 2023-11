Tuzlanski kanton svečano obilježio Dan državnosti BiH

Brojnim aktivnostima, među kojima je kruna bio svečani defile ulicama grada Tuzle, u kojem je učestvovalo više od 1.000 osoba, Tuzlanski kanton je, kao nikada do sada, obilježio Dan državnosti Bosne i Hercegovine i jubilarnu 80. godišnjicu obnove državnosti naše domovine.

U jutarnjim satima delegacije Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona, brojnih institucija i udruženja položile su cvijeće, te minutom šutnje, učenjem El-fatihe i na druge prigodne načine odale počast na spomen obilježjima na Slanoj Banji u Tuzli. Cvijeće je položeno i odata počast na Partizanskom spomen obilježju, Spomeniku poginulim Zlatnim ljiljanima, Spomeniku poginulim braniteljima Tuzle i Bosne i Hercegovine 1992 – 1995. godine, te na mezarju/groblju civilnih žrtava i Spomen obilježju poginule mladosti.

Nakon polaganja cvijeća i prisjećanja na one koji su za Bosnu i Hercegovinu dali ono najvrjednije, svoje živote, održana je svečana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Ovom prilikom predsjednik Skupštine Žarko Vujović je pročitao prigodan referat u kojem je, između ostalog postavio i retoričko pitanje, „kakva bi bila sudbina i pozicija Bosne i Hercegovine u Jugoslaviji da odluke Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a nisu bile takve kakve su bile, da bosanskohercegovački narodi nisu imali svijest o značaju vlastite republike, ravnopravne unutar jugoslavenske zajednice? Snaga borbe za svoju domovinu nije u riječima, ona je u djelima kojima pokazujemo, svi do jednoga – svako od nas na onom polju na kojem djeluje i na kojem mora učiniti više. Garancija opstanka ove zemlje je kritična masa Bosanaca i Hercegovaca koji predano rade na jačanju institucija Bosne i Hercegovine, njenoj integraciji u Evropsku uniju i NATO savez i na usvajanju najviših evropskih i svjetskih standarda pravne države u kojoj je zagarantovana jednakost svih građana i maksimalna zaštita ljudskih prava i sloboda. Na kraju, za ovu državu smo odgovorni mi. Zadužili su nas naši predci koji su se borili za njen državnopravni status, ali i generacije koje dolaze, koje će preispitivati šta smo to radili, šta smo im ostavili i jesmo li bili dostojni domovine koju smo naslijedili.“

Nakon sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, članovi Vlade TK, predvođeni premijerom Irfanom Halilagićem i poslanici u Skupštini predvođeni predsjednikom Vujovićem su stali na čelo i, odmah iza 7 zastava koje simboliziraju državno-pravni kontinuitet Bosne i Hercegovine i koje, poveli svečani defile. Sedam zastava, kao državne insignije, pokazuju stabilnosti i kontinuitet postojanja Bosne i Hercegovine od 14. vijeka do danas. „To je naš poseban odgovor svima onima koji pokušavaju dovesti u pitanje ono što je veća konstanta od njih samih“, kazao je danas premijer Halilagić.

Nakon što je defile, od Bosanskog kulturnog centra u Tuzli stigao na Trg slobode, za sve prisutne upriličen je prigodan kulturno umjetnički program u kojem su uz brojne umjetnike članove pozorišta, Pozorišta mladih, Srednje umjetničke škole, vokalnog ansambla BKC-a Tuzla, kulturno- umjetničkih društava, učestvovali i oni najmlađi, članovi dječjeg hora „Lege artis“.

U svom obraćanju premijer Tuzlanskog kantona je čestitao Dan državnosti i zahvalio se svim prisutnima što su, i po ovako kišnom vremenu, u ovako velikom broju učestvovali u ovom događaju i time na nedvojben način pokazali svoju ljubav i privrženost jednoj nam domovini Bosni i Hercegovini.

„Tuzla i Tuzlanski kanton su u ovom momentu centar Bosne i Hercegovine i odavdje se danas šalje najpozitivnija i najbolja slika šta je to Bosna i Hercegovina i kako se voli svoja domovina. Danas su, u defileu ali i ovdje na Trgu slobode, policajci, pripadnici crvenog krsta, civilne zaštite, vatrogasci, ljekari, nastavnici i profesori, učenici i brojni drugi građani koji su svjesni da u svim ovim oblastima imamo i određenih problema, da nigdje situacija nije idealna, ali su svjesni značaja imanja svoje države. Svoje države i domovine u kojoj smo svi međusobno jednaki, bez obzira na vjeru, rasu, političku ili bilo kakvu drugu pripadnost. Vole je i poštuju. Imati državu nije nešto što se podrazumijeva. Svjedočimo situaciji u svijetu koliko se nekome država negira i šta su ljudi kada je nemaju. Imati državu je privilegija koje se ne smijemo odreći. Nema države koju je napravila i sve greške i probleme ispravila jedna generacija. To je višegeneracijski projekat. Mi, nešto mlađi, polako preuzimamo tu štafetu i svjetlost države Bosne i Hercegovine ćemo nositi najbolje što znamo, čuvajući njenu cjelovitost, nezavisnost, suverenost i integritet, do vremena kada ćemo je predati nekoj novoj generaciji. Generaciji upravo vas dragi učenici koji ste danas ovdje i onda će održavanje kontinuiteta ovoga, čemu svjedoči ovih 7 zastava, biti vaša obaveza. Do tada, danas i ovdje, ja svečano obećavam da ću ja, ali mislim da govorim u ime cijele svoje generacije, učiniti sve što bude u mojoj moći i da ću dati sve od sebe da zaštitim i što najbolje budem znao pomognem u izgradnji još bolje i prosperitetnije Bosne i Hercegovine“, zaključio je danas premijer Halilagić.

U večernjim satima, sa početkom u 20 sati u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli planiran je i svečani koncert „Moja BiH“, čime će se zaokružiti današnje svečano obilježavanje Dana državnosti BiH u Tuzlanskom kantonu.