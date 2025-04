Tuzlanski sportski vikend – tri domaće utakmice Slobode

Sloboda na Tušnju dočekuje mostarski Velež nakon poraza od Zrinjskog u prošlom kolu, što je ukupno 19. poraz za Tuzlake u aktuelnoj sezoni. S druge strane, Velež je došao izuzetno raspoložen nakon golijade na Pecari, kada je savladao domaćina Široki Brijeg sa čak 5:2.

Tuzlaci i dalje zauzimaju posljednju poziciju na premijerligaškoj tabeli sa samo šest osvojenih bodova. Crveno-crni su od početka proljetnog dijela sezone uspjeli osvojiti četiri boda i to zahvaljujući pobjedi protiv Radnika i remiju sa GOŠK-om. S druge strane, Velež zauzima šestu poziciju na tabeli sa 30 bodova.

Svog narednog protivnika u nešto boljem stanju dočekuju rukometaši Slobode. Nakon izuzetno vrijedne pobjede prošlog vikenda protiv ekipe Krivaje, crveno-crni se spremaju za tim iz Goražda, kojeg će ugostiti u Mejdanu u subotu u 17 sati.

„Prošle sedmice smo zaista dobro odigrali u Zavidovićima i pobijedili ekipu Krivaje te nam to daje potrebno samopouzdanje da sutra očekujemo dobar rezultat. Ono što ću tražiti od svoje ekipe i što uvijek tražim jeste da imamo dobru energiju i da tu energiju prenesemo na teren kako bismo lakše došli do bodova”, kazao je Emir Suhonjić, šef Stručnog štaba RK Sloboda.

Rukometni klub Sloboda je danas ozvaničio i nastavak saradnje sa Plava Medical Group s ciljem pružanja zdravstvene podrške lokalnim talentima u rukometu, te promocije važnosti fizičke aktivnosti i zdravog života, posebno među mladima.

„Ovo je jedan u nizu naših projekata i ugovora kojim potvrđujemo status društveno odgovorne ustanove. Saradnja je na obostrano zadovoljstvo i ono što bih još istakao jeste da mi podržavamo sport. Na taj način pokušavamo dio svog profita vratiti u lokalnu zajednicu”, ističe Almir Majstorović, generalni menadžer „Plava Medical Group“ Tuzla.

Košarkaši Slobode uvezali su sedam pobjeda, a nastavku pobjedničkog niza nadaju se i protiv ekipe Mostara. Međutim, iz tabora crveno-crnih kažu da opuštanja nema te je potrebno maksimalno ozbiljno pristupiti protivniku. Zaostala utakmica 24. kola Lige 14 Prvenstva BiH igra se u ponedjeljak u 19 sati.

„Mi smo se u Mostaru dosta patili s njima. Mislim da smo favoriti samo na papiru dok ne izađemo na teren i to i pokažemo. Imamo sedam vezanih pobjeda i tri utakmice do kraja regularnog dijela. Želimo svaku utakmicu pobijediti i održati dobru atmosferu jer svi znamo kako se to brzo okrene. Jako je bitno pobjeđivati kako bismo na kraju krajeva i privukli što više ljudi u Mejdan za Ligu 6”, kaže Sani Čampara, igrač OKK Sloboda.

„Kao što i tabela pokazuje mi smo treći i smatram da imamo fizičku prednost, ali i kvalitetu, no naravno to ništa ne znači ukoliko mi ne izađemo skoncentrisani na zadatke koje treba da ispunimo“, rekao je Bogdan Mikavica, igrač OKK Sloboda.

Sloboda na trećem mjestu ima 40 bodova, dok je Mostar pretposljednji sa 30 bodova iz 23 utakmice.