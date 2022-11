U BiH sutra pretežno oblačno, poslijepodne djelimično razvedravanje

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslije podne. Ujutro i tokom prijepodneva ponegdje u nižim područjima centralne i istočne Bosne je moguća slaba kiša, a u višim slab snijeg.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme. Kiša je je zabilježena u većem dijelu Bosne.

Temperature zraka u 13 sati: Bihać, Bjelašnica 2; Gradačac, Ivan Sedlo 4; Bijeljina, Sokolac, Tuzla 5; Doboj, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo, Srebrenica, Zvornik 6; Banja Luka 7; Zenica 8; Livno 10; Široki Brijeg 16; Grude, Neum, Trebinje 17 i Mostar 19 stepeni, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.