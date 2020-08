U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost. U jutarnjim satima magla je moguća po kolinama centralne i istočne Bosne.

Vjetar slab do umjeren, u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini veći dio dana jugozapadni. Jutarnja temperatura iznosit će od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.