U Bosni i Hercegovini danas sunčano, poslijepodne naoblačenje

Danas će u našoj zemlji, prije podne biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Tokom dana u Bosni porast oblačnosti, što u poslijepodnevnim ili u večernjim satima može uzrokovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan zapadnog smjera.

Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a najviša dnevna od 15 do 22, na jugu do 24 stupnja.

U srijedu se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima očekuje se prestanak padavina. Jutarnja temperatura od sedam do 13, na jugu do 15, a dnevna od devet do 15, na jugu do 18 stepeni.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od četiri do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 12 do 17, na jugu do 21 stepen.

Za petak se u Hercegovini prognozira sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a u Bosni umjereno oblačno. Tokom dana, uz nešto više oblaka u sjeveroistočnim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od četiri do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 11 do 17, na jugu do 21 stepen.