U Bosni sutra sunčano, u Hercegovni pretežno vedro

U Bosni će suta ujutro biti umjereno do pretežno oblačno, a u ostatku dana sunčano. U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar će biti slab do umjeren, veći dio dana južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 0 do 6 na jugu i sjeveru do 8, a dnevna od 10 do 16, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu zemlje do 18 °C.

U Sarajevu jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 1, a dnevna oko 12 °C.

Danas je u BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 13.00 sati iznosile su (°C): Bjelašnica -2; Livno 10; Bugojno, Drvar, Neum 12; Grude, Mostar, Sarajevo 13; Bihać, Jajce 14; Tuzla, Zenica 15; Gradačac 17; Sanski Most 18 stepeni – navedeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.