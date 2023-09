U čast punoljestva predstave: “Državni lopov” igra u 18 bh. gradova

U čast punoljetstva predstave “Državni lopov” ekipa Studio Teatra će posjetiti 18 različitih gradova u Bosni i Hercegovini i izvesti isto toliko predstava. Radi se o predstavi koja je svoje premijerno izvođenje imala 2005. godine i od tada do danas je izvedena više od 400 puta na scenama širom Evrope.

Predstave će biti odigrane u naredna tri mjeseca, a je započela izvođenjem u Trebinju, Brezi i Donjem Vakufu.

Nakon ovih izvođenja turneja se nastavlja u slijedećim gradovima i općinama:

– 13.9. Lukavac

– 14.9. Kakanj

– 21.9. Kalesija

– 22.9. Živinice

– 30.9. Gornji Vakuf

– 9.10. Žepče

– 28.10. Bihać

Uskoro će biti poznati i termini i gradovi ostalih izvođenja.

Državni lopov je komedija o dva zatvorenika u istoj ćeliji, jedan sitni lopov a uz to ljubavna varalica, a drugi “državni lopov” i naravno uz to povlašten čak i u zatvoru. Pored njih tu je i zatvorski čuvar koji nema završenu čak ni osnovnu školu a mašta o unapređenju. Kiki, ljubavna varalica, završio je u zatvoru zbog lažnih obećanja ženidbi. Naime, on je 17 puta obećao da će se oženiti sa 17 različitih žena. Zbog jedne od njih završio je u zatvoru. Marko, tzv. državni lopov, u zatvoru je završio zato što je pronevjerio silne pare, ali kako to obično bude, našla se “rupa u zakonu” nakon čega on bude brzo pušten na slobodu.

“Njih dvojica i čuvar Jozo, na vrlo komičan način pokazuju nam sliku društva u kojem živimo. Ovo je prvenstveno predstava koja ima za cilj da publiku nasmije i opusti ali i da ukaže na svakodnevnicu čiji smo sudionici”, saopšteno je iz Studio Teatra Zenica.

U predstavi igraju Nusmir Muharemović, Irfan Kasumović i Mirza Mušija.