U Gradačcu realizovana akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Crveni križ Gradačca u saradnji s Poliklinikom za transfuziologiju UKC Tuzla danas je realizovao akciju dobrovoljnog darivanja krvi za stanovništvo s područja tog grada.

Akciji se odazvalo 70 davaoca krvi, a među njima su i učenici iz srednjih škola s područja Grada Gradačac, prosvjetni radnici te zdravstveni službenici i građani drugih profesija.

Sekretar Crvenog križa Grada Gradačac i jedan od davaoca Amir Kikić kazao je Feni da je danas realizovana 41. akcija darivanja u zadnjih deset godina.

– Godišnjim planom je utvrđeno devet akcija dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji s Poliklinikom za transfuziologiju UKC Tuzla. Svaka tri mjeseca muškarci daruju krv, a žene svaka četiri mjeseca. Zadovoljni smo odzivom i ljudi dolaze sa oduševljenjem da daruju krv. To je već tradicija – ističe Kikić.

UKC Tuzla dnevno troši 30 doza krvi i današnja darovana krv je rezerva koja služi za hitne slučajeve.

– Jedna osoba koja je imala težu nezgodu za 12 sati može da potroši 14 doza krvi. Darujete krv i spasite život – poručio je Kikić.

Nastavnik u Mješovitoj srednjoj školi u Gradačcu Zikret Lušenčkićveć 35 godina daruje krv, a kaže da se čovjek osjeća posebno kad zna da je nekome darovao krv.

– Osjećaj da nekome pomažeš je neprocjenljiv. Ova akcija za mene je nešto posebno. I svaki put poslije darivanja osjećam se ispunjeno i zdravije. Svima bih preporučio ko je zdrav da daruje krv, to je nešto prelijepo – navodi Lukšenčkić.

I radnik Civilne zaštite Grada Gradačca Elvir Omerović danas se odazvao akciji darivanja krvi.

– Preko organizacije Crvenog križa redovno darujem krv. Darivanje krvi je veoma značajno i poručio bih svima da budemo ljudi i jedni drugima pomažemo u svim situacijama – istakao je Omerović.

Zdravstvenik radnik Atif Imširević također je redovni davalac krvi.

– Od svoje 19. godine počeo sam da darujem krv. I nakon darivanja krvi, osjećam se ispunjeno. Za mene je to human gest i poručio bih svima koji su zdravi da daruju krv jer to nekome znači život – ističe on.

I volonterka Crvenog križa Grada Gradačac Adna Mulaomerović kaže da joj je jedna od najdražih aktivnosti u kojoj sudjeluje dobrovoljno darivanje krvi.

– Smatram da je veoma bitno da pružimo pomoć drugim ljudima, a volontiranje u Crvenom križu meni je donijelo samo dobro. Poručila bih mladima da se pridruže Crvenom križu i da razvijaju empatiju prema drugima – poručila je.

Učenik Mješovitne srednje škole Hamza Mešanović po drugi put je darovao krv.

– Lijepo je znati da pomažemo drugima. Proučujem svima da daruju krv jer pomažete drugima i sebi – kazao je.

Učenica Mješovitne srednje škole “Hasan Kikić“ Emina Subašić danas je po prvi put darovala krv.

– Moje malo, nekom će značiti puno i volim da pomažem ljudima – rekla je Subašić.