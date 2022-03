Sutra u našoj zemlji meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme. Vjetar slab, poslije podne umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na jugu do 4, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 17 °C.

U ponedjeljak nastavak sunčanih razdobolja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne poslije podne umjerena do pojačana bura. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu do 3, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 17 °C.