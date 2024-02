U Tuzli održana centralna svečanost povodom mubarek noći Lejletul-miradž i Dana vakifa

Centralni program Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Tuzla povodom mubarek noći Lejletu-l-miradž i Dana vakifa upriličen je sinoć Gazi Turali-begovoj džamiji.

Ovo je noć u kojoj je Muhammed, a.s., uz Božiju pomoć uzdignut do mjesta do kojeg nikad niko od ljudi ni prije ni poslije njega nije stigao. To se dogodilo 27. noći mjeseca redžeba 621. godine. Islamski izvori o ovoj blagoslovljenoj noći govore kao o noćnom putovanju Muhammeda, a. s. od Mesdžidul-harama (Mekka) do Mesdžidul-Aksaa (Kuds-Jerusalem) i dalje u više sfere nematerijalnog svijeta. Muhammed a.s. je te noći najprije nošen od Časnog Hrama u Mekki do džamije El-Aksa u Jerusalemu, a potom uzdignut kroz pojedina nebesa do Sidretu-l-muntehaa ili još bliže Uzvišenom. Tu se susreo s nekim poslanicima, a razgovarao je i s Allahom dž.š.

Na miradžu su objavljena posljednja dva ajeta poglavlja El-Bekare, naređeno je pet dnevnih namaza muslimanima, a kao uspomena na razgovor vođen na miradžu u namazu se uči Ettehijjatu, na svakom sjedenju prilikom obavljanja namaza.

U našoj domovini ovaj dan se obilježava i kao Dan vakifa, onih koji svoju imovinu ostavljaju kao zadužbinu na korist generacijama poslije njih.