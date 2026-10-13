U Tuzli sutra počinje Mjesec knjige, program traje do 20. novembra

Nedžida Sprečaković
U Tuzli sutra počinje Mjesec knjige, program traje do 20. novembra
U Tuzli sutra počinje Mjesec knjige, program traje do 20. novembra

Mjesec knjige 2026. u Tuzli počinje sutra, 14. oktobra, u organizaciji Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“. Manifestacija će trajati do 20. novembra, a posjetiocima donosi niz kulturnih i edukativnih sadržaja posvećenih knjizi i čitanju.

Tokom manifestacije bit će organizovane promocije knjiga, susreti s književnicima, izložbe, predavanja i kreativne radionice. Poseban dio programa namijenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola, koji će imati priliku učestvovati u takmičenjima u čitanju i pisanju, kao i interaktivnim kvizovima.

Mjesec knjige 2026. okuplja autore, nastavnike, učenike i ljubitelje književnosti s ciljem podsticanja čitalačkih navika, razvijanja kritičkog mišljenja i približavanja knjige različitim generacijama.

Iz Biblioteke „Derviš Sušić“ ističu značaj ove manifestacije za promociju pisane riječi, obrazovanja i očuvanje kulturnih vrijednosti, uz nastojanje da biblioteka bude mjesto susreta, učenja i razmjene ideja.

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