Ubistvo u Lukavcu: Osumnjičeni predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva TK

U noći sa petka na subotu u naselju Bokavići, grad Lukavac došlo je do upotrebe hladnog oružja nakon čega je jedna osoba smrtno stradala.

Kako navode iz Uprave policije MUP-a TK za RTV Slon 25. godišnjak A.M. nanio je povrede 36-godišnjem A.V., nakon čega mu je konstatovana smrt.

” Dana 22. aprila oko 1:40 sati Policijski službenici PS Lukavac nakon prijave građana da je između A.M i A.V. došlo do konflikta, izašli su na teren, nakon čega su na lokaciji Bokavići zatekli povrijeđeno lice V.A.. Po dolasku ljekara Službe hitne medicinske pomoći Lukavac na licu mjesta konstatovana mu je smrt. Istog dana A.M. dobrovoljno se prijavio u PS Lukavac nakon čega je lišen slobode”.

Uviđaj na mjestu tragedije obavili su službenici Sektora kriminalističke policije iz Odsjeka za opći kriminalitet. U saradnji sa dežurnim Kantonalnim tužiocem. A.M. je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo iz člana 166. Krivičnog zakona FBiH, potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a TK.