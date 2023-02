Učenici iz TK pripremaju paketiće za djecu Turske i Sirije

Učenici iz Tuzlanskog kantona učestvuju u akciji „Djeca djeci“. Oni prave paketiće za djecu u Turskoj i Siriji, a sve s ciljem da im na taj način pruže podršku i barem im malo uljepšaju ove teške dane.

Paketić i pismo za svog nepoznatog drugara prioremi je i Kenan Mehanović, učenik četvrtog razreda Osnovne škole Tušanj.

„Spremio sam mu čarape i razne stvari da se može igrati i lijepo obući. Mislim da će se obradovati zato što sam ga lijepo spakovao i bit će sretan sigurno“, kazao nam je Kenan.

Paketiće za djecu u Turskoj i Siriji spremaju i drugi učenici ove škole. Želja im je usrećiti djecu koja su u zemljotresu ostala bez svega. Ideju da se na ovaj način pomogne djeci objeručke su prihvatili i roditelji i uposlenici škole.

„Ono što je posebno važno istaći je da se djeca u našoj školi organiziraju, polako dostavljaju paketiće, na akciju će se sigurno odazvati veći broj učenika naše škole, a nadam se da će to uraditi i učenici iz ostalih škola u kantonu“, rekla je Amela Sinanović, direktorica OŠ Tušanj.

Stručnjaci ističu da će se kroz ovakvu akciju zasigurno razviti i empatija kod djece.

„Vjerujem da to možemo i vjerujem da moramo i ako pitate mnoge koji se danas sjećaju, a to generacija roditelja ove današnje djece, kada su oni sami kod nas 90-tih godina primali slične pakete iz inostranstva, oni će se najbolje sjetiti šta je to njima značilo“, kazao je psiholog Bojan Šošić.

Toga se sjeća i Sandra Mustafić, koja je u jeku ratnih dešavanja u našoj zemlji, kao mala djevojčica, dobila paketić i pismo od nepoznate prijateljice iz Engleske.

„Ja sam odgovorila na pismo uz pomoć svoje majke i mi smo postale „pan friends“ odnosno prijateljice za dopisivanje i ta komunikacija je trajala godinama. Jednostavno sama ta činjenica da neko tamo negdje misli na vas u momentima kad vi toga niste svjesni vam daje neki podstrek i ohrabrenje jer znate da niste sami, ja sam tad bila djevojčica od sedam godina ali to je bila velika stvar za mene“, kazala je Sandra.

A tako će možda, za desetak godina i ovi paketići koje prave učenici iz Tuzlanskog kantona, biti lijepa uspomena djeci iz Turske.