UDiTB FBiH: Zdravlje bubrega za sve, sto dana bez transplantacija u BiH

Procjenjuje se da kronična bubrežna bolest (CKD) pogađa više od 850 miliona ljudi širom svijeta koja je rezultirala sa više od 3,1 miliona smrti u 2019. godini.

Trenutno je bolest bubrega osmi vodeći uzrok smrti, a ako se nešto hitno ne poduzme, predviđa se da će biti pet vodeći uzrok izgubljenih života do 2040. Prema statistikama, svaka deseta osoba u svijetu ima neku vrstu bubrežne bolesti, ali toga većina nije svjesna. Bubreg često odumire i propada ali ne boli, pa se ti simptomi najčešće ignoriraju što u konačnici bude kobno i neizlječivo.

– Tokom posljednje tri decenije napori u liječenju CKD-a bili su usredotočeni na pripremu i primjenu nadomjesnih terapija bubrega. Međutim, nedavna otkrića u terapiji nude neviđene mogućnosti za sprječavanje ili odgađanje bolesti i ublažavanje komplikacija kao što su kardiovaskularne bolesti i zatajenje bubrega, produžujući u konačnici kvalitetu i kvantitetu života za osobe koje žive s kroničnom bubrežnom bolesti – navode iz Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH (UDiTB F BiH), u povodu Svjetskog dana bubrega koji se obilježava svakog dugog četvrtka u 3. mjesecu tekuće godine.

Kako ističu u saopćenju za javnost, Bosna i Hercegovina se uklapa u negativne svjetske statistike po broju pacijenta sa kroničnom bubrežnom bolešću (KBB), ali i po broju transplantacija jer transplantacija je i dalje najbolji način za liječenje KBB. Na dijalizi je oko 3.000 pacijenta, u FBiH oko 2.000 dok je oko 1.000 pacijenta na dijalizi u RS i Brčko distriktu.

Svjetski dan bubrega je posvećen prvenstveno prevenciji te teške i podmukle bolesti, no naša država vrlo malo radi na tome da ta bolest bude prevenirana na vrijeme. Mi se, kao i u drugim sferama života, samo bavimo posljedicama.

Svjetski pokret, svjetski dan bubrega, preporučuje osam zlatnih pravila da ne bi došli u probleme i u stadij kronične bubrežne bolesti.

– Budite fizički aktivni i u formi, tako možete bolje kontrolirati krvni tlak i tjelesnu masu; redovito kontrolirajte šećer u krvi (rano otkrivanje i primjereno liječenje šećerne bolesti smanjuju učestalost oštećenja bubrega šećernom bolešću), kontrolirajte krvni tlak (arterijska hipertenzija drugi je po učestalosti uzrok kronične bubrežne bolesti), jedite zdravu hranu i kontrolirajte tjelesnu masu (smanjite unos soli na 5 do 6 grama dnevno. Ne dosoljavajte hranu); održavajte zdravi unos tekućine (1,5 do 2 litre vode dnevno znatno olakšava bubrežnu funkciju čišćenja štetnih produkata iz krvi. Osobe s bubrežnim kamencima moraju piti i više); pušenje djeluje nepovoljno na cirkulaciju krvi kroz bubrege i na taj način ih oštećuje, istovremeno povećava rizik od raka bubrega za 50%); ne uzimajte nekontrolirano lijekove (lijekovi protiv bolova mogu oštetiti bubrege), te provjerite funkciju bubrega ako imate jedan ili više rizičnih čimbenika (šećernu bolest, visok krvni tlak, prekomjernu tjelesnu masu ili ako je netko u vašoj obitelji liječen zbog kronične bubrežne bolesti) – navodi se u saopćenju Udruženja.

Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH obilježit će taj dan u Beogradu, zajedno sa još sedam zemalja JI Europe, odakle će se poslati snažna poruka za prevenciju, bolest i liječenje bubrežne bolesti. Udruženje će, kao i ranijih godina, edukacijom u školama i isturenih štandova na trgovima, raditi na podizanju svijesti kod građana o važnosti prevencije te bolesti.

Kako naglašavaju u saopćenju za javnost, najbolji način liječenja kod zatajenja bubrega je transplantacija.

– I ako smo prošle godine bili zadovoljni, jer smo imali ukupno 16 transplantacija što je bio određeni napredak, tako smo ove godine više nego razočarani jer evo već sto dana nemamo nit jedne transplantacije. Sa žaljenjem moramo konstatirati, to je odluka i nedavno održane Skupštine UDiTB F BiH da ćemo, ako i dalje zdravstvene institucije budu inferiorne spram nas pacijenta i ne budu radile transplantacije u kontinuitetu, biti prisiljeni ponovno izići na prosvjede. Nadamo se da do toga neće doći, ali to nije do nas. To je do onih koji su odgovorni za transplantacijski proces u F BiH a to su Federalno ministarstvo zdravstva sa Centrom za transplantacijsku medicinu, te menadžeri kliničkih centara u UKC Tuzla i KCUS – navode iz UDiTB F BiH.