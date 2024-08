Udruženje Roma Tuzla: Vijećnik Omer Berbić želi protjerati Rome iz Tuzle i BIH

Udruženje Roma “Euro Rom” Tuzla i Udruženje “Kulturni Centar Roma” Tuzla su organizovali Manifestaciju “Aliđun u Gradu Tuzla” 2. augusta na Trgu Slobode.

Manifestacija je tradicionalno obilježena drugi put u Tuzli, odnosno u Bosni i Hercegovini i to kako su naveli iz Udruženja Roma s ciljem promovisanja romske kulture, običaja, tradicije, s ciljem očuvanja Identiteta Roma, te podizanja kulturnog nivoa na području Grada Tuzla.

No, kako su istakli manifestacija je zasmetala vijećniku Omeru Berbiću koji je na svom Facebook profilu objavio kako neće dopustiti da se Tuzla pretvori u palanku.

„ Postavio je objavu uz komentar učeći nas Rome šta je romska muzika i braneći održavanje manifestacije. Pitamo se s kojim pravom. Kada je Gradonačelnik Grada Tuzla odobrio obilježavanje manifestacije i nama i mnogim drugim narodima, ko je Omer Berbić da nešto neće dopustiti“, naveli su u svom saopštenju te dodali da je nakon toga objavu i obrisao.

„ Sada ste i izbrisali, zašto? Zbog mase pozitivnih komentara koji Vam ne idu u prilog gospodine Berbiću? Postavljam pitanje, mnogi izvođači izvode razne žanrove muzike na Trgu i Panonskim jezerima, je li to ok gospodine Berbiću? Ali kada Romi nešto obilježavaju to se neće dopustiti! E da se Vi pitate, sreća pa se ne pitate, niti ćete se ikada pitati“, saopštili su iz Udruženja Roma „Euro Rom“ Tuzla.

U daljem saopštenju kojeg prenosimo u cjelosti stoji:

„ Unuk velikog Selima Bešlagića, koji je na kulturan način protjerao „Rome“ iz Centra Grada, takozvane tadašnje Bankerove ulice na Kiseljak na periferiju Grada Tuzle.

Postoje mnogi dokumenti koji štite prava nacionalnih manjina u BiH, od 17 nacionalnih manjina u BiH Romi su najveća nacionalna manjina koja broji do 100.000 Roma u BIH.

Okvirna konvencija za zaštitu prava nacionalnih manjina Vijeća Evrope (u daljem tekstu: Konvencija) utvrđuje da je zaštita nacionalnih manjina, njihovih prava i sloboda sastavni dio međunarodne zaštite ljudskih prava. Bosna i Hercegovina kao zemlja ugovornica ove konvencije obavezuje se da garantuje pripadnicima nacionalnih manjina ravnopravnost pred zakonom i jednaku zakonsku zaštitu. To znači da se zabranjuje bilo koji oblik diskriminacije na osnovu pripadnosti nacionalnoj manjini.

Ovaj vid diskriminacije će biti upućen svim relevantnim Institucijama za povredu ljudskih prava i sloboda, pa ćete njima objasniti svoj stav.

Pozivamo Tužilaštvo da razmotre ove navode, te ukoliko ima elemenata rasizma da se pokrene postupak protiv Vijećnika Berbić Omera, također pozivamo Centralnu Izbornu komisiju BiH da razmotri pomenute istupe kandidata za Gradsko Vijeće Tuzla 2024 na predstojećim izborima i da u skladu sa Zakonom utvrde govor mržnje prema jednom narodu, te da adekvatno bude sankcionisan.

Pozivamo Predsjednika Naše stranke Fortu Edina da se javno izjasni da li je ovo stav stranke što je iznjeo gospodin Berbić da se Romi “protjeraju” iz Grada Tuzle i iz BiH jer protjerivanje smatramo ukoliko nekom narodu uskraćuješ njegova prava pogotovo na očuvanju kulturnog identiteta, u ovom slučaju romskog naroda“, stoji u saopštenju Udruženja Roma „Euro Rom“ Tuzla.