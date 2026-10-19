Ugljeno-grafitne četkice: Sutra promocija u Tuzli

„Ugljeno-grafitne četkice u inženjerskoj praksi“ naziv je stručnog priručnika koji će sutra, 20. oktobra, biti predstavljen u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ u Tuzli, s početkom u 18 sati. Izdanje je priredio, preveo i vlastitim sredstvima finansirao diplomirani rudarsko-mašinski inženjer Derviš Čičko.

Priručnik je nastao objedinjavanjem stručnih materijala iz različitih proizvođačkih uputstava, tehničkih kataloga i druge literature. Namijenjen je prvenstveno inženjerima, tehničarima i korisnicima električnih rotacionih mašina, kojima može pomoći u pravilnom korištenju i održavanju ugljeno-grafitnih četkica.

Riječ je o komponentama koje imaju važnu ulogu u radu brojnih elektromotora i generatora, a njihovo pravilno održavanje može doprinijeti pouzdanijem radu opreme i smanjenju zastoja.

Ugljeno-grafitne četkice i njihova primjena u industriji

Prema riječima priređivača, potreba za ovakvom publikacijom proizašla je iz nedostatka specijalizirane stručne literature u Bosni i Hercegovini koja se bavi tehnologijom grafita i praktičnom upotrebom četkica u električnim mašinama.

U priručniku se posebna pažnja posvećuje prepoznavanju mogućih uzroka problema u radu električne opreme. Naime, oštećenja ili nepravilnosti na četkicama ne moraju uvijek biti uzrok kvara, nego mogu ukazivati na druge tehničke poteškoće.

Stručna literatura iz ove oblasti razvija se više od jednog stoljeća, a prva sveobuhvatnija tehnička izdanja o konstrukciji i upotrebi grafitnih četkica, prema navodima iz najave promocije, pojavila su se još 1923. godine.

Kao recenzenti priručnika navedeni su dr. Sulejman-Suno Mešalić, dr. Fadil Nadarević i inženjer Admir Hajdarević.

Promocija će biti održana u utorak u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ u Tuzli, a ulaz za sve zainteresovane posjetioce je slobodan.