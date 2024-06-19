30 C
Tuzla
19.06.2024.

Ugradnja toplotnih pumpi, podstanica i peći na pelet: Objavljene konačne rang liste!

Selma Jatić
Tabla: Grad Tuzla
Grad Tuzla

Grad Tuzla objavio je konačne rang liste podnosilaca prijava koji ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle po Javnom pozivu objavljenom u februaru 2024. godine.

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE I UGRADNJE KOMPAKTNIH TOPLINSKIH PODSTANICA – KTP (Datum objave:19.06.2024.)

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE I UGRADNJE KOTLOVA SA ISKLJUČIVIM POGONOM NA DRVNU BIOMASU – PEĆI NA PELET (Datum objave:19.06.2024.)

PRELIMINARNA LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE NABAVKE I UGRADNJE TOPLOTNE PUMPE (Datum objave:19.06.2024.)

PRELIMINARNA LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE UTOPLJAVANJE“ OBJEKATA RADI SMANJENJA TOPLINSKIH GUBITAKA U VIDU NABAVKE I UGRADNJE MATERIJALA ZA IZOLACIJU VANJSKIH ZIDOVA I TAVANICE OBJEKATA I NABAVKE I UGRADNJE VANJSKE STOLARIJE
(Datum objave:19.06.2024.)

LISTA NEPOTPUNIH, FORMALNO NEISPRAVNIH I POTPUNIH PRIJAVA KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE USLOVE ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA POBOLJŠANJA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI I SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA TUZLA (Datum objave:19.06.2024.)

Vezane vijesti

TUZLA

Tuzla

Radovi na putevima u TK, saobraćanje usporeno

Sport

Sloboda dobila licencu za nastup u Premijer ligi BiH

Sport

Ministar Gazdić primio državne prvake RK Sloboda

Istaknuto

Značajna sredstva za projekte vodosnabdijevanja u Živinicama i Gradačcu

Istaknuto

Program podrške: Svi poljoprivredni proizvođači iz TK će dobiti sredstva

Učitaj više

© Copyright 2023 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]

© Copyright - RTVSLON 2022