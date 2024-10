UIO: Obavještenje obveznicima indirektnog oporezivanja sa područja pogođenih poplavama

Uprava za indirektno oporezivanje uputila je saopštenje obveznicima indirektnog oporezivanja sa područja pogođenih poplavama u kojem im produžava rok za izmirenje obaveza.

Naime, obveznici indirektnih poreza koji su pogođeni katastrofalnim poplavama i klizištima u Bosni i Hercegovini koji ne budu u mogućnosti blagovremeno ispuniti zakonsku obavezu podnošenja PDV prijave za poreski period 2409 to mogu podnijeti naknadno kada se stvore uslovi za to, a najkasnije do isteka zakonskog roka za podnošenje PDV prijave za poreski period 2410.

“Uprava za indirektno oporezivanje preduzeće sve potrebne mjere da obveznici indirektnih poreza usljed navedenih okolnosti, ne snose posljedice koje nastaju kod redovnog nepodnošenja PDV prijave u zakonskom roku”, navodi se u saopštenju Uprave za indirektno oporezivanje