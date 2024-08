Unuci djeda Jusufa danas su nagrađivani sportisti

Prošle godine, RTV Slon objavio je priču o Jusufu Mujiću, ratnom vojnom invalidu koji je zajedno sa suprugom, nakon nesretnih okolnosti koje su zadesile njegove unuke, pokrenuo postupak starateljstva nad njima. Danas, Alen, Anes i Amel odrasli su u dobre sportiste i učenike, ali i još bolje dječake.

„Djeca su inteligentna, pametna, ali eto, nažalost situacija je takva kakva je. Oni žive kod mene, roditelji su ih napustili. Kod mene su već šest godina. Djeca su uspješna u školi i u sportu i to je ono što ja želim i zato se trudim i živim”. istakao je Jusuf Mujić.

Ovaj trio trenira karate već duži niz godina, a iza sebe imaju medalje i trofeje sa mnogih državnih, federalnih, ali i svjetskih takmičenja u Poreču i Veneciji.

“Što se tiče porodice Mujić oni su kod mene već godinama. Radi se o izuzetnoj obitelji koja svoj život zasniva na opskrbi kad je u pitanju njihov djed i nena obzirom da su ostavljeni od svojih roditelja. Ova je ovo jedna teška situacija socijalna gdje stvarno treba kompletna društvena zajednica da pomogne ono što može. Što se tiče mene kao glavnog trenera i predsjednika karate kluba DO Tuzla ja izdvajam mnogo vremena, truda i svega ostalog kako bi ovu trojicu momaka doveo do kraja što kažu životne priče životnog puta. Oni su dobri i mislim da će na kraju biti sve u redu.” istakao je trener DO Tuzla Anto Krešić.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je važnost mladih u našem društvu, i da oni, bez obzira na nesreće koje ih snađu, uvijek izmognu snage za ono najbolje, te dodao da “Ovaj uspjeh pokazuje da uz trud, rad, naši mladi mogu postići velike uspjehe i rezultate. Čestitam vam na ovim fantastičnim rezultatima i nadam se da će vam ovo biti podstrek za još veće uspjehe u budućnosti.”

Na današnjem svečanom prijemu prisustvovao je i predsjednik RVI Tuzla Nermin Marevac koji je istakao kako je ovo vid podrške članovima organizacije RVI i boraca, čiji je član i Jusuf, te da će u narednom periodu nastojati biti podrška i drugim mlađim sportistima i učenicima.

Prošle godine, naša ekipa posjetila je porodicu Mujić.