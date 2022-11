Upaljen žuti meteoalarm za područje Tuzle zbog vjetra i kiše

Federalni hidrometeorološki zavod za subotu je za područje Tuzle izdao žuto upozorenje zbog kiše i vjetra. Za područje Tuzle padavine su prognozirane tokom cijelog dana, navedeno je na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Očekivana količina padavina između 20 i 40, lokalno do 50 l/m2.

Također, upozoravaju se građani na moguće lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.

Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme s kišom. Padavine u većem dijelu zemlje umjerenog do pojačanog intenziteta. Na vrhovima planina se očekuje snijeg. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugoistočni. Dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu do 19 °C.

U Tuzli pretežno oblačno sa kišom. Dnevna temperatura zraka do 9°C.