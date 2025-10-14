Ursula von der Leyen danas u posjeti BiH

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će danas u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalne posjete zapadnom Balkanu kojom Evropska unija nastoji potvrditi stratešku podršku evropskom putu regije. Fokus posjete je Plan rasta EU za zapadni Balkan, kao i inicijative za uključivanje zemalja regiona u jedinstveno tržište Evropske unije.

Von der Leyen će posjetu započeti obilaskom Memorijalnog centra Srebrenica, čime će, kako se očekuje, simbolično potvrditi evropsku posvećenost kulturi sjećanja i ljudskim pravima.

U nastavku dana, predsjednica Evropske komisije stiže u Sarajevo, gdje će se sastati s članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine, a potom i s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto.

U okviru posjete predviđene su i izjave za medije, koje će von der Leyen dati zajedno s predsjedavajućom Krišto, nakon bilateralnog sastanka u zgradi Parlamentarne skupštine BiH.

Očekuje se da će tom prilikom biti naglašena potreba za ubrzanjem reformskih procesa, jačanjem institucionalne stabilnosti i konkretnim koracima ka ispunjavanju ključnih kriterija za članstvo u EU.

Posjeta dolazi u trenutku kada je u Brisel stigao dokument Reformske agende koju je usvojilo Vijeće ministara BiH, a u okviru Plana rasta za zapadni Balkan.

Von der Leyen je ranije najavila da će Plan rasta za zapadni Balkan biti usmjeren na ekonomsko povezivanje, digitalnu transformaciju, energetsku sigurnost i jačanje vladavine prava – oblasti u kojima se očekuje aktivnija uloga domaćih institucija.