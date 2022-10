USAID doveo ekipe najutjecajnijih svjetskih medija u BiH da izvještavaju o turističkoj punudi zemlje prirodnih ljepota, kulture i gastronomije

Priča o neponovljivom putovanju kroz BiH i jedinstvenim turističkim potencijalima naše zemlje, uskoro će biti ispričana u prestižnim svjetskim medijima: The Guardian, National Geographic Traveler UK, Travel Weekly UK, Cable News Network (CNN), Remix New Zealand, Vacations & Travel, Süddeutsche Zeitung i New York Times!

Uz podršku USAID Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini, novinarske ekipe pomenutih medija posjetile su našu zemlju kako bi svojim čitateljima i gledateljima ispričali priču o pokretanju jedinstvenog osmodnevnog turističkog aranžmana u BiH. Početak realizacije aranžmana u organizaciji najveće svjetske kompanije specijalizirane za avanturistička putovanja u malim grupama – Intrepid Travel najavljen je za proljeće 2023. godine.

“Ugostili smo svjetske medije s ciljem da priča o jedinstvenim turističkim atrakcijama, lokalnim zajednicama, avanturizmom i gastronomijom, isprepletenih s višestoljetnom kulturom i tradicijom BiH, bude podijeljena diljem svijeta. Svijet je u potrazi za upravo takvim destinacijama – uzbudljivim i jedinstvenim, a BiH s razlogom opravdava prestižnu titulu najuzbudljivije destinacije u svijetu,” naglasila je Courtney Chubb, direktorica USAID Misije u BiH, i dodala: “USAID-ova novinarska tura je tadkodjer pokazala vrijednost održivog turizma koji pruža autentično iskustvo prikazujući kulturu i tradiciju ove zemlje, a istovremeno povećava dobrobiti za lokalne zajednice.”

U sklopu putovanja „Ekspedicija u Bosni i Hercegovini“, organiziranog u partnerstvu USAID-a sa Intrepid Travel i Svjetskim vijećem za otpornost turizma i putovanja (Global Travel Tourism Resilience Council), novinari su posjetili Sarajevo, Mostar, Jajce, Livno, Blagaj, Počitelj, Stolac i Konjic, te učestvovali u aktivnostima poput radionica bosanskog kuhanja, raftinga na Neretvi ili susreta s divljim konjima na planini Cincar.

„Prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu, nisam imala jasnu viziju o ovoj državi. Moja sjećanja dosežu do Olimpijade 1984. i slika ratne historije tijekom 90-ih. Danas, prepoznajem da je različitost koja je jednom podijelila ljude, zapravo nevidljiva nit koja ih spaja sve ove godine i ovo mjesto čini nevjerovatno lijepim. BiH je raskrsnica evropske i svjetske historije, kulture i prirodnog naslijeđa. Nepregledni planinski horizonti kojima prolaze divlji konji, primjerice, bili su mi potpuno neočekivani“, govori Laura Powell, freeleancer novinarka, suradnica CNN-a.

„BiH je nevjerovatno bogata država s obzirom na njenu historiji i kulturu, gastronomsku ponudu i prirodna bogatstva. Već sada prepoznajem ovu destinaciju kao autentičan turistički brend kojem će se turisti iznova vraćati. Bili smo zadivljeni onim što smo doživjeli i radujemo se što ćemo u našu ponudu uvrstiti neka od turističkih iskustava”, zaključila je predstavnica Intrepid Travel-a, Lucy Carolina Siebert.

USAID Turizam podržava privatni sektor u nastojanjima da predvodi rast turističkog sektora, uključujući i pozicioniranje BiH kao svjetske najdinamičnije i najatraktivnije turističke destinacije.