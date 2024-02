Uspješna godina iza JKP “Komunalac”, nova oprema, veće plate radnicima

“Prva polovina godine bila je stvarno teška i imali smo dosta izazova, međutim najznačajniji događaj za nas bila je Odluka gradskog vijeća odnosno saglasnost za korekciju naših cijena” – Admir Bećirović, direktor JKP “Komunalac” Tuzla

Prošla godina za JKP “Komunalac” Tuzla bila je i više nego uspješna, tvrde iz ovog preduzeća. Razlog tome je Odluka gradskog vijeća o korekciji njihovog cjenovnika, čime su cijene komunalnih usluga porasle, a zbog čega je preduzeće napredovalo u svakom pogledu.

“ Uspjeli smo nabaviti što je izuzetno bitno određen broj voznih jedinica za naše radne jedinice koje su na terenu. Moramo napomenuti da smo već sad uspjeli obezbijediti sredstva i za nabavku dodatne opreme i određenog broja novih voznih jedinica”, rekla je Aida Jahić, Šefica odjela pravnih i kadrovskih poslova u JKP “Komunalac” Tuzla.

A neke od njih uspjeli smo vidjeti na tuzlanskim ulicama ali i na Gradskom trgu.

No, osim novih vozila koja su obogatila vozni park tuzlanskog Komunalca u ovoj godini došlo je i do povećanja plata radnicima. Radi se o povećanju pojedinačnih i kolektivnih plata.

“ Plata radnika u Komunalcu je povećana u iznosu od 20 posto u tom zajedničkom dijelu dok su plate NK radnika rasle od 30 do 40 posto, znači 40 posto su dobili radnici koji su imali najnižu platu i to su neka povećanja od 22 do 250 KM”, istakao je

Senaid Bašić, rukovodilac Sektora knjigovodstva i naplate u JKP “Komunalac” Tuzla.

Sada se kažu mogu pohvaliti time da su najniže plate u ovom preduzeće veće od 619 KM koliko sada iznosi minimalna plata u Federaciji BiH. Osim toga, došlo je i do povećanja radne snage.

“ U prethodnoj godini smo imali jako puno posla, bili smo angažovani na jako puno terena i samim tim povećanjem broja aktivnosti smo i primili i određen broj radnika, tako da smo uspjeli odgovoriti na sve zadatke i nadam se da ćemo i ubuduće to uspjeti”, dodao je Smajo Mehić, rukovodilac radne jedinice parkovi u JKP “Komunalac” Tuzla.

Ono što je novina, kako kažu iz ovog preduzeća jeste što će korisnici njihovih usluga račune moći dobiti putem e-maila.

O prošloj godini, te planovima za ovu kada je u pitanju JKP ”Komunalac” razgovarali smo sa direktorom preduzeća u ovosedmičnoj emisiji Sredinom sedmice.