Uspostavljen produženi boravak u OŠ Centar Tuzla

Arnela Šiljković - Bojić

Doneseno je rješenje kojim su ispunjeni uslovi za uspostavljanje produženog boravka u Osnovnoj školi „Centar“ u Tuzli, čime su stvorene formalne pretpostavke za početak realizacije ove odgojno-obrazovne usluge namijenjene učenicima i njihovim roditeljima.

Roditelji učenika ove škole duži niz godina ukazivali su na potrebu uvođenja produženog boravka, s ciljem lakšeg usklađivanja porodičnih i poslovnih obaveza. Potreba za rješavanjem ovog pitanja istaknuta je i na sastanku s predstavnicima Vijeća roditelja i direktoricom škole Samirom Dorić.

Tom prilikom izražena je spremnost da se poduzmu konkretni koraci kako bi produženi boravak bio uspostavljen. Donošenjem rješenja, preuzete obaveze su ispunjene, čime se dodatno unapređuju uslovi boravka i podrške učenicima u Osnovnoj školi „Centar“ Tuzla.

