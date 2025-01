Usvojena smjena Nenada Nešića, koji poslanici su bili protiv?

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u četvrtak uvečer prijedlog za rekonstrukciju Vijeća ministara BiH (smjena ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića), od prisutna 34 poslanika, za je glasalo 27 poslanika, sedam je bilo protiv, a suzdržanih nije bilo. Predlagači su bili poslanici: Nenad Grković, Branislav Borenović, Darko Babalj, Mladen Bosić, Zlatan Begić, Jasmin Emrić, Mia Karamehić-Abazović, Predrag Kojović, Milan Dunović, Vlatko Glavaš, Nermin Mandra, Mira Pekić, Safet Kešo, Midhat Čaušević, Šemsudin Mehmedović, Šerif Špago i uime Kluba poslanika SDPBiH Saša Magazinović, Aida Baručija i Sabina Ćudić.

Poslanik Nenad Grković (Lista za pravdu i red) je kazao da svi prisutni znaju o čemu se radi, te da je sramota što je uopšte takav čovjek doveden na ovu funkciju.

On je pročitao obrazloženje inicijative u kojem je navedeno da, uzimajući u obzir da je 26. decembra 2024. godine ministru sigurnosti BiH Nenadu Nešiću, nakon zajedničke akcije policije Republike Srpske i Tužilaštva BiH, određen jednomjesečni pritvor od strane Suda BiH zbog osnovane sumnje da je počinio teška krivična djela kao direktor javnog preduzeća Putevi RS i da predsjedavajuća Vjeća ministara BiH Borjana Krišto nije pokrenula proceduru za razrješenje, smatra da je neophodno da Parlamentarna skupština BiH izglasa nepovjerenje ministru Nenadu Nešiću.

Poslanik Midhat Čaušević (SDA) je naveo da je Klub SDA bio protiv njegovog imenovanja.

– Odmah smo kazali da smatramo da jedan takav čovjek nije dostatan funkcije ministra sigurnosti i tada smo kazali iz kojih razloga. Onda su nastupila različita objašnjenja kako i zašto je došlo do imenovanja Nešića u Vijeće ministara. Sjetit ćemo se konstatacija kako su ga provukli kroz iglene uši, kako je to najbolji ministar iz RS-a. U isto vrijeme, mi smo i dalje ostali pri svom stavu da on ne treba biti ministar sigurnosti. Podnijeli smo inicijativu za njegovu smjenu zbog pričanja viceva o žrtvama genocida i zbog niza drugih radnji za koje smo smatrali da ne idu i ne ulijevaju sigurnost građanima BiH kada je u pitanju pozicija ministra sigurnosti. I tada smo opet dobijali obrazloženja kako je on i dalje najbolji ministar, kako je kao takav dostatan pozicije ministra sigurnosti dok se nije desila situacija gdje je na neki način objelodanjeno sve ono što se vjerovatno i prethodno znalo, ali se to trebalo provući kroz iglene uši kako bi se Nešić postavio za ministra, kazao je Čaušević.