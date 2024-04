Utvrđena cijena kurbana za predstojeći Bajram

Islamska zajednica (IZ) u Bosni i Hercegovini i ove godine nudi mogućnost žrtvovanja kurbana za vjernike koji nisu u prilici ovaj obred izvršiti lično u okviru svog domaćinstva.

Kroz akciju “Kurbani 2024” nadležne institucije Islamske zajednice će izvršiti organizirani otkup i osigurati kurbane za humanitarne potrebe i potrebe obrazovnih institucija u našoj zemlji, po jedinstvenoj cijeni od 490,00 KM.

– Akcija “Kurbani”, u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice traje 365 dana. Znamo da je njena realizacija tri dana, a preostala 362 dana Islamska zajednica u kontinuitetu radi na pripremi. Ovo je razlog što mi, iz godine u godinu, uspješno i blagovremeno odgovorimo na sve izazove i obaveze koje pred nas stavlja ova akcija, te opravdamo povjerenje koje nam članovi Islamske zajednice, kako u domovini, tako i u dijaspori, daju u kontinuitetu.

Činimo potrebne napore da odgovorimo na sve izazove i da emanet koji nam je povjeren ispunimo na najbolji mogući način – izjavio je dr. Bilal Memišević, voditelj Odjela za kurbane Rijaseta Islamske zajednice.

Kako je naveo, pripreme su, u značajnoj mjeri, izvršene, te su u svakodnevnoj komunikaciji s partnerima, kao i medžlisima, glavnim imamima, koji su nosioci ove aktivnosti na terenu.

– Izlaskom na teren Uprava za ekonomske i finansijske poslove – Odjel za kurbane, u protekla tri mjeseca intenzivno je istraživala tržište, razgovarala, pregovarala, s uzgajivačima, prerađivačima, klaoničarima, sa svima onima koji na direktan i indirektan način sudjeluju u realizaciji ove akcije. Došli smo do zaključka da se cijena žive vage stoke, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu, u bitnom promijenila i iz tih razloga Uprava za ekonomske i finansijske poslove je, nakon istraživanja, Rijasetu predložila jedinstvenu cijenu za ovu godinu – objasnio je on.

Na jučer održanoj sjednici Rijaset Islamske zajednice prihvatio je prijedlog Uprave da cijena kurbana za 2024. godinu iznosi 490 KM.

– Kamo puste sreće da je cijena mogla da ostane na prošlogodišnjem nivou, ili da je mogla da bude niža, međutim, tržište i prostor u kojem živimo, radimo, u kojem trebamo realizirati ovu akciju, nagnali su nas da smo morali odrediti ovu cijenu. Mi idalje imamo bojazan hoćemo li i kako ćemo uspjeti da realiziramo, imajući u vidu cijene i poskupljenja stoke iz dana u dan – izjavio je Memišević.

On je podsjetio i na značaj ove akcije, naglasivši da je ona veliki ekonomski pokretač i ekonomski podstrek domaćoj proizvodnji i domaćim uzgajivačima.

– Prošle godine smo zaključili akciju s nešto više od 30.000 kurbana. Ako uzmemo u obzir da je apsolutna većina kurbana nabavljena od domaćih proizvođača, uzgajivača, da je realizirana domaćom radnom snagom, domaćim izvršiocima ovog posla, da su angažirani domaći kapaciteti koji imaju halal certifikat koji je izdala Islamska zajednica, to nas navodi da ova akcija u jednom širem smislu ima veliku, značajnu ulogu, u ekonomskom, društvenom, socijalnom aspektu Bosne i Hercegovine, bošnjačkog naroda – akcentirao je Memišević.

Kurbansko meso se dijeli najpotrebnijim, a osim povratnicima i socijalno ugroženim u povratničkim dijelovima Bosne i Hercegovine, kurbansko meso stiže i do različitih institucija. U toku samog Bajrama veliki dio mesa se raspodijeli različitim ustanovama socijalnog, humanitarnog, zdravstvenog i obrazovnog karaktera. Osim jednokratnih podjela, Islamska zajednica tokom cijele godine vrši podjelu i prerađenog mesa ustanovama i pojedincima u stanju potrebe.

– Većina mesa bude prerađena i dostupna ljudima u stanju potrebe, kako fizičkim tako i pravnim licima. Ovo je akcija koja, prema mom skromnom mišljenju, na prostorima države Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju podstrek domaćoj proizvodnji, domaćim artiklima, nema alternativu – kazao je Memišević.

Članovima Islamske zajednice, kako u domovini, tako i u dijaspori, poručio je da ne kalkulišu kada je izvršenje ovog ibadeta u pitanju.

– Islamska zajednica će opravdati njihovo povjerenje na najbolji način, vodeći računa o šerijatskim normama, vodeći računa, s nadležnim institucijama, da se sve veterinarsko-sanitarne norme, uslovi i standardi ispune. Ako na to dodamo spomenuto da je to velika finansijska injekcija našem privrednom, stočarskom, uzgajivačkom, mesarsko-prerađivačkom sektoru u Bosni i Hercegovini, onda to treba da bude i razlog više da vjernici, članovi Islamske zajednice, i ove godine budu dijelom ove akcije – zaključio je Memišević.

Kurban Bajram je u nedjelju 16. juna 2024. godine.