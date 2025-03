Uz prvi teravih-namaz otvoren novi mesdžid u džematu Brčanska Malta

U petak, 28. februara 2025. godine je u džematu Brčanska Malta u Tuzli otvoren novi mesdžid, čime je vjernicima ovog džemata omogućen adekvatan prostor za ibadet i zajedničke aktivnosti. Radno otvorenje mesdžida dolazi u poseban trenutak, s obzirom na to da je nastupio mjesec ramazan, a u novootvorenom je prostoru klanjan i prvi teravih-namaz.

Ovaj mesdžid predstavlja važan korak u jačanju vjerskog života u džematu, pružajući mjesto za ibadet, učenje i međusobno povezivanje vjernika. Radosna atmosfera i prisustvo velikog broja džematlija pokazali su koliko je ova institucija bila potrebna Zajednici.

Prvom teravih-namazu je prisustvovao nuftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović, predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa Tuzla prof. dr. Amir Karić, glavni imam hafiz Ahmed-ef. Huskanović, džematlije i gosti.

Hafiz Ismail-ef. Fazlović, imam džemata Brčanska Malta, izrazio je radost što u ovogodišnji ramazani-šerif, muslimani i muslimanke džemata Brčanska Malta ulaze s posebnim osjećanjima, izuzetno svečano, jer se pred njima ukazala nova epoha s izgradnjom i proklanjavanjem novog mesdžida, optimalnijeg duhovnog staništa i susretišta. Podsjetio je na historijat džemata Brčanska Malta koji je u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, prije trideset i dvije godine, u prizemlju obližnje zgrade, otvoren kao mekteb-mesdžid, od kada seže korijen ovog džemata.

– Za taj topli prostor nas veže puno lijepih uspomena, mnoštvo rezultata i dosadašnja uspješna evolucija džemata Brčanska Malta. Posijano je mnogo dobra. Molimo Allaha Svemilosnog da primi zalog dosadašnjih imama, vjeroučiteljica, i velikog broja vrijednih džematlija koji su strpljivo gradili i razvijali ovaj džemat. Želim istaći da je naš Medžlis IZ Tuzla odgovorno brinuo i pružao podršku misiji u ovom džematu, olakšavajući onima koji su u kontinuitetu činili njegovu okosnicu, kazao je hafiz Fazlović.

– U ovom trenutku osjećam potrebu i dužnost da istaknem višedecenijsku nemjerljivu brigu hadžije Izeta Hadžića za džemat Brčanska Malta. On je u ulozi predsjednika Džematskog odbora i mutevelije postao izrazit primjer odgovornosti za opstanak i rad džemata, doprinosa za opće dobro. S najvećim poštovanjem i zahvalnošću sjećamo se plemenitog Gazi Turali-bega koji je prije četiri i po stoljeća u ovom šeheru ostavio čuvene hajrate, među kojima je i zemlja na kojoj je ponikao ovaj vjerski i edukativni centar, na korist sadašnjim i budućim generacijama džematlija Brčanska Malta. Neka nas svjetli primjer časnog Turali-bega nadahne da u ovom vremenu mnogo odlučnije činimo dobra djela i jačamo svoje porodice, Islamsku zajednicu i domovinu Bosnu i Hercegovinu čiji Dan nezavisnosti sutra s ponosom i odgovornošću obilježavamo, kazao je hafiz Fazlović.

Prisutnim vjernicima se obratio i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tuzla hafiz Ahmed-ef. Huskanović, koji je izrazio zahvalnost svima koji su doprinijeli izgradnji ovog mesdžida.

– Onaj prostor je bio veliki berekat svima vama koji ste ga iskoristili i nadam se da će svima biti lađa u Džennetu. Ali ništa ne biva, osim kako je Allah odredio i draže nam je kada smo poslije tih napornih godina uspjeli u ovome – kazao je glavni imam Huskanović.

Muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović naglasio je da je izgradnja ovog mesdžida rezultat ustrajnosti, zajedništva i ljubavi prema vjeri koju su pokazali članovi džemata Brčanska Malta.

– Širili ste poruku o potrebi da ovdje među ovim stambenim zgradama imamo još bolji duhovni centar, da imamo mjesto u kojem ćemo komotnije klanjati. Znam da vam je onaj časni mesdžid postao tijesan, i hvala Bogu da ste toliko uznapredovali, to je vaša vjera, snaga džemata. A Allahova dobrota, milost i pomoć uvijek je iznad svih naših zasluga – kazao je muftija Fazlović.

Muftija Fazlović se osvrnuo i na početak mjeseca ramazana ističući da je njegovim nastupanjem sve temeljno drugačije, u nama, u našim porodicama i oko nas.

– To je taj bereket o kojem toliko govorimo, bereket ramazanskog vremena. Mnogo je tih konkretizacija, primjera koji pokazuju nenadmašnost, veličinu ramazana. Potekao je Allahov rahmet, koji uvijek teče, ali potekao je jače, svom snagom, kako je to i obećano u Kur’anu i hadisu. To osjećamo, to živimo. Posvjedočite to lijepim riječima, mudrim savjetima i dobrim, najboljim djelima. Potrudimo se i puno radimo. U svakoj zehri vremena koje nam je dato može stati neko dobro. Onaj ko se brine o svom imanu, ko je predan u svom islamu i ko se usavršava u svome ihsanu, naravi, njegova će dobra djela biti pohranjena i neće nestati – istakao je muftija Fazlović.

Podsjetio je na naše plemenite pretke, među kojima je posebno ime za muslimane ovog dijela domovine i Islamske zajednice, Gazi Turali-beg.

– Ovdje gdje smo mi, to je on ostavio. I onda su vjetrovi i uragani šibali, suprostavljale su se mnoge sile da se to poništi, da se izgubi svaki trag, a Allah, dž.š., je dao da ovdje imamo džamiju. Stoga, moramo graditi našu Zajednicu, društvo, institucije u našoj zemlji Bosni i Hercegovini. Vidite šta nam znači samo jedan džemat. Moramo se zagledati u budućnost smjelo, odlučno, uz pouzdanje u Allaha, dž.š., našim zajedništvom, džematom i, ako Bog da, uspjet ćemo – poručio je muftija Fazlović.

Dovu je ovom prilikom proučio predsjednik MIZ Tuzla prof. dr. Amir Karić.

Novotvoreni mesdžid se nalazi u naselju Brčanska Malta u objektu “Nova Pecara”.