Várhelyi: Politička koalicija na čelu BiH daje rezultate

Bosna i Hercegovina je, prema našoj ocjeni, dostigla potrebnu razinu usklađenosti s kriterijima za članstvo i zato smo predložili početak pristupnih pregovora – rekao je u srijedu povjerenik Europske komisije za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi u razgovoru s novinarima, uključujući i prisutne novinare uime European Newsrooma čiji je dio i Fena.

Pojasnio je da je napredak zabilježen u temeljnim kriterijima za početak pristupnih pregovora, odnosno vladavini prava, demokratskom funkcioniranju institucija te borbi protiv pranja novca, korupcije i organiziranog kriminala. Također je dodao da je fokus izvješća Europske komisije bio na najnovijim razvojima događaja u Bosni i Hercegovini, za koje kaže kako su vrlo ohrabrujući.

– Vlast je radila na svim razinama. Politička koalicija koja je sada na čelu zemlje daje rezultate. Razvoj događaja je vrlo ohrabrujući i nadam se da će nastaviti s takvim radom. Predsjedateljica Vijeća ministara Borjana Krišto rekla je da nisu prestali raditi. Naprotiv, oni nastavljaju dalje. Nadam se da će sljedeći tjedan Europsko vijeće odlučiti otvoriti pregovore o pristupanju, kako smo i predložili – istaknuo je Várhelyi.

Smatra da bi države članice Europske unije trebale dati zeleno svjetlo za početak pregovora, ali da još uvijek postoje politički procesi koje treba obaviti.

Várhelyi je kao jedan od prioriteta koje BiH još mora ispuniti spomenuo Izborni zakon, uvjet kojega je Europsko vijeće vrlo jasno postavilo još u prosincu 2022. godine. Izrazio je nadu da će se izmjene izbornog integriteta pokrenuti prije lokalnih izbora, kazavši kako je to vrlo jasan zahtjev Europske unije.

Također je istaknuo Zakon o sudovima kao važnu neizvršenu reformu koju treba postići, ali i sve druge reforme koje su jasno stavljene do znanja još u prosincu 2022. godine.

Govoreći o potencijalnom datumu za početak pregovora Várhelyi je istaknuo kako ne rade s rokovima, nego s rezultatima.

– Vrlo je jasno da ćemo, ako prijedlog za početak pregovora bude usvojen od strane Europskog vijeća, odmah krenuti s pripremom pregovaračkog okvira, nakon čega ćemo ga iznijeti Vijeću. Vrlo je teško prejudicirati koliko je vremena potrebno Europskom vijeću da se postigne konsenzus. To zahtijeva jednoglasno mišljenje država članica. Ali, poručili smo im da smo spremni izvijestiti ih o razvoju događaja, ako to bude potrebno, prije donošenja pregovaračkog okvira – podvukao je on.

Na novinarsko pitanje o Miloradu Dodiku kojega su američke obavještajne službe imenovale prijetnjom, Várhelyi je rekao da Europska komisija nije obavještajna agencija da bi mogla donositi takve procjene.

– Ono što vidimo jeste da se država mijenja. Imamo funkcionalnu političku konstrukciju u BiH. Predstavnici tri konstitutivna naroda uspjeli su napraviti koalicije na svim razinama u državi. Ne sviđa nam se retorika koju koristi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Svakako izaziva zabrinutost, ali ne zaboravite da su predstavnici RS-a u institucijama. Oni su dio donošenja odluka. Oni su također dio provedbe svih reformi zahvaljujući kojima zemlja sada može ići naprijed, a to uključuje i predsjednika Republike Srpske – pojasnio je on.

Dodaje kako je vidljiva i sve veća podrška građana oba entiteta europskom putu Bosne i Hercegovine.

– Dakle, ono što mislimo jeste da je europski put taj koji može stvoriti koherentnost u zemlji, a europski put građani podržavaju – zaključio je povjerenik Europske komisije za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi.

