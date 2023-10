Via Media apsolutni pobjednik na Sempl-u

Sinoć je na regionalnoj konferenciji medijskih trendova SEMPL Via Media proglašena apsolutnim pobjednikom i dobitnikom Grand Sempler-a, kao najznačajnije nagrade ovog renomiranog festivala. To je, nakon nedavno završenog Golden Drum festivala, kada je proglašena je najboljom agencijom u Adriatic regiji, još jedno izuzetno priznanje za kreativni tim ove bh. agencije, ali i cijele kreativne industrije u Bosni i Hercegovini.

Pored Grand Semplera, agencija Via Media je osvojila Zlatne Semplere u sljedećim kategorijama:

– Strateško korištenje media mix-a/ Strategic use of the media mix

– Najbolja PR strategija ili promocija/ Best PR strategy or promotion

– Najbolje iskorišten influencer marketing/ Best use of influencer marketing

“Pobjednička medijska strategija se takmičila u nekoliko kategorija i zaista je izvanredna. Ubrzo su svi članovi žirija prepoznali ovu strategiju kao jedinstvenu, o tome nismo ni morali da razgovaramo“, rekao je Božidara Abramović, generalni direktor Omnicom Media Group, Hrvatska o projektu „U Bingu sam izazov“ koji je nagrađen Grand Semplerom.

Na ovogodišnje Sempler takmičenje za najbolje medijske strategije u regionu pristigle su 102 prijave od kojih su 52 ušle u uži izbor.

„Nakon prvog Golden Drum-a, donijeli smo u BiH i prvi Grand Sempler i time još jednom potvrdili da spoj kreativnosti i strateškog promišljanja, koje se ne boji pomjerati granice, ne može ostati neprepoznat. Naročito kada o tome odlučuju internacionalni eksperti. Čini mi se da se svaki dan javno zahvaljujem svom timu i klijentu Bingo, ali kada za to imamo ovakav povod, radim to sa zadovoljstvom i ponosom. Vjerujem da je ispred nas još mnogo nagrada, koje će nastaviti naš zlatni niz.”– rekao je Haris Mujanović, CEO Via Media i direktor marketinga kompanije Bingo.